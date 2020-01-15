Згідно з новим Виборчим кодексом, підписаним президентом Володимиром Зеленським, застави для кандидатів, які мають намір брати участь у місцевих виборах, зросли майже у 40 разів у порівнянні з місцевою кампанією 2015 року.

Про це повідомив рух “Чесно”.

На таке зростання вплинуло одразу два чинники: зміна формули розрахунку, що збільшує розмір застави рівно у 10 разів (4 мінімальні заробітні плати на кожні 10 тисяч виборців) та те, що 2015 року мінімальна заробітна плата у гривневому еквіваленті зросла в 4 рази.

Зазначається, що розмір застави для кандидата у міські голови обласного центру чи великого міста від 90 тисяч виборців становитиме щонайменше 170 тисяч гривень (Ужгород). Рекордною буде застава для кандидатів у міські голови Києва — понад 4 мільйони гривень.

Для порівняння під час виборів мера Києва у 2015 році вартість застави становила лише 104 тисячі гривень. При цьому нова вартість буде вище навіть, ніж застава кандидатів у президенти – 2 мільйони 500 тисяч гривень.

Наголошується, що така формула застосовується лише для міст обласного значення та міст, у яких зареєстровано від 90 тисяч виборців і більше. Загалом, під такі критерії в масштабах країни підпадає 30 міст (міста під окупацією в даних не враховано).

Партії, міська організація якої висуватиме своїх кандидатів у міські голови у всіх цих містах, лише на заставу потрібно буде викласти понад 20 мільйонів гривень. Ще 20 мільйонів партії доведеться витратити на реєстрацію виборчих списків її місцевих організацій на виборах депутатів до міських рад цих же 30 міст.

“Ці гроші повернуться суб’єкту внесення застави лише за умови, якщо кандидат в мери у першому турі виграє вибори, або ж потрапить до 2 туру. В іншому випадку застава перераховується до місцевого бюджету. Так само відбувається і з партіями: якщо її місцева організація виграє вибори та візьме участь у розподілі мандатів у міській раді, то застава їй повернеться. В іншому разі гроші також перераховуються до місцевого бюджету”, – пояснили в “Чесно”.

Крім того, значно зросте також “вартість” реєстрації списку кандидатів до обласних рад. В окремих випадках застава за реєстрацію партійного списку в облраду є навіть порівнянною чи вищою від застави на парламентських виборах, яка у 2019 році становила менш як 4,2 мільйона гривень.

Зокрема, найдорожче обійдеться реєстрація списку кандидатів у депутати Дніпропетровської обласної ради — майже 4,67 мільйона гривень.

Загалом же партії, яка висуватиме своїх кандидатів в усі ради та в голови усіх великих міст України, застава обійдеться у 88 мільйонів гривень (без урахування окупованих територій).