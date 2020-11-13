Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook нардеп від “ЄС” Вікторія Сюмар.
Так, напередодні Київська обласна ТВК (територіальна виборча комісія) встановила результати виборів депутатів до Київської обласної ради.
“Європейська Солідарність” отримала 19,54% голосів виборців і 25 мандатів.
На другому місці йде пропрезидентська партія “Слуга народу”, у якої буде 22 депутата в облраді.
Партії ВО “Батьківщина” та “За майбутнє” заведуть до облради по 14 своїх депутатів.
А в “Опозиційної платформи – За життя” буде 9 депутатів.
Сюмар наголосила, що “Європейська Солідарність” готова до переговорів з проукраїнськими політичними силами.
“Ми готові до переговорів з проукраїнськими політичними силами, які поділяють наші програмні засади в області. Воля виборців в області очевидна – формування більшості на чолі з “ЄС”, – написала вона.
Крім того, Сюмар поінформувала, що кандидати від “Євросолідарності” виграли вибори на голів десяти об’єднаних територіальних громад у Київській області, проте “оголошення їх переможцями поки затягують усіма можливими способами”.
“Попереду оскарження результатів у Василькові, де в нас просто вкрали мандати, перевибори в Українці, Броварах та Борисполі. В кожному з цих міст будемо боротися за перемогу”, – уточнила нардеп.
- Раніше повідомлялося, що до Київської міської ради пройшли сім партій. За кількістю голосів виборців лідирує “Європейська Солідарність” (20,52%), а на другому місці – УДАР (19,98%). Партія “Слуга народу” лише п’ята з результатом 7,53% голосів.
- 27 жовтня лідерка команди “Європейської Солідарності” на виборах до Київради Марина Порошенко подякувала виборцям за підтримку і розповіла про першочергові кроки фракції.