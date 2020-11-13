Партія "Європейська Солідарність" отримала найбільше мандатів у Київській обласній раді на місцевих виборах.

Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook нардеп від “ЄС” Вікторія Сюмар.

Так, напередодні Київська обласна ТВК (територіальна виборча комісія) встановила результати виборів депутатів до Київської обласної ради.

“Європейська Солідарність” отримала 19,54% голосів виборців і 25 мандатів.

На другому місці йде пропрезидентська партія “Слуга народу”, у якої буде 22 депутата в облраді.

Партії ВО “Батьківщина” та “За майбутнє” заведуть до облради по 14 своїх депутатів.

А в “Опозиційної платформи – За життя” буде 9 депутатів.

Сюмар наголосила, що “Європейська Солідарність” готова до переговорів з проукраїнськими політичними силами.

“Ми готові до переговорів з проукраїнськими політичними силами, які поділяють наші програмні засади в області. Воля виборців в області очевидна – формування більшості на чолі з “ЄС”, – написала вона.

Крім того, Сюмар поінформувала, що кандидати від “Євросолідарності” виграли вибори на голів десяти об’єднаних територіальних громад у Київській області, проте “оголошення їх переможцями поки затягують усіма можливими способами”.

“Попереду оскарження результатів у Василькові, де в нас просто вкрали мандати, перевибори в Українці, Броварах та Борисполі. В кожному з цих міст будемо боротися за перемогу”, – уточнила нардеп.