Громадянська мережа ОПОРА проаналізувала витрати партій та кандидатів у мери на політичну рекламу напередодні місцевих виборів.

Звіт за підсумками моніторингу опубліковано на сайті ОПОРИ.

За даними громадянської мережі, за першу половину вересня у Facebook щонайменше 2210 сторінок поширювали політичну рекламу. З них 415 витратили на неї понад 100 доларів. Це переважно були сторінки політпартій, кандидатів на місцевих виборах, членів партій та медіа.

Загадом ці сторінки транслювали майже 19,5 тисяч оголошень. На їх просування яких було витрачено майже 345 тисяч доларів (9,7 млн гривень). Більша частина цих грошей припадає на сторінки партій.

Партії

За два тижні 150 сторінок різних політсил витратили на Facebook-рекламу понад 186 тисяч доларів.

ТОП-10 за витратами очолила партія “За майбутнє”, яка витратила понад 60 тисяч доларів на рекламу впродовж двох тижнів.

На другому місці за витратами на рекламу в соцмережах — “Слуга народу”. За 15 днів партія витратила понад 36 тисяч доларів на 1424 рекламні повідомлення. Це майже стільки, скільки “Слуга народу” витратила на рекламу за все літо (39 тисяч доларів). Примітно, що деякі дописи партії містили орфографічні помилки.

На третьому місці — “Перемога Пальчевського”. Влітку партія витратила на рекламу лише 12 тисяч доларів, а за півмісяця осені — майже 15 тисяч (418 тисяч гривень).

На сторінці “Перемога Пальчевського” було опубліковано найдорожчий допис — Facebook оцінює його вартість у 3-3,5 тисячі доларів (85-99 тисяч гривень).

Наступна за кількістю витрат — партія “Пропозиція”, яка за два тижні опублікувала 606 рекламних повідомлень на 11,7 тисячі доларів (330 тисяч гривень). За літо партія витратила 14,5 тисяч доларів.

“Європейська солідарність” витратила за два тижні 11,6 тисячі доларів (327 тисяч гривень). Це менше, ніж було витрачено за літо — майже 20 тисяч доларів.

Партія “Наш край” витратила 10,7 тисячі доларів (майже 300 тисяч гривень) і замовила на ці гроші найбільшу кількість рекламних дописів — 1443.

“УДАР Віталія Кличка” не входила у літній ТОП-10 за витратами на рекламу, але цього разу посіла в рейтингу шосте місце. Витрати партії на Facebook-рекламу — 6711 доларів (188 тисяч гривень), які пішли на 195 рекламних дописів.

“Опозиційна платформа — За життя” витратила за два тижні 6,3 тисячі доларів (178 тисяч гривень) на 243 рекламні дописи.

“ЕкоПартія Берези” влітку не рекламувалась, але в перші тижні вересня витратила майже 6 тисяч доларів на 164 дописи.

“Команда Удовіченка — Рідне місто” у червні-серпні витратила 3,9 тисячі доларів на Facebook-рекламу, й за перші два тижні вересня вклала у просування в соцмережах майже таку саму суму: 3,2 тисячі. Ця партія єдина платила за рекламу російськими рублями.

Кандидати у депутати та мери

У вересня в соцмережі побільшало реклами, замовленої окремими кандидатами у депутати на міські голови. Разом вони витратили 46 тисяч доларів на 2652 рекламні повідомлення.

Найбільше грошей на просування витратили кандидати в мери Києва Ірина Верещук та Віталій Кличко, Львова — Андрій Садовий та Ігор Васюник, а також кандидат у мери Полтави Андрій Матковський.

Ірина Верещук, що балотується на пост київського міського голови від “Слуги народу”, витратила понад 20 тисяч доларів на 1656 рекламних дописів — більше, ніж наступні чотири кандидати в рейтингу разом узяті.

Віталій Кличко другий за кількістю витрачених на рекламу грошей: майже 4 тисячі доларів на 31 рекламний допис.

Третє й четверте місце — кандидати в мери Львова Андрій Садовий та Ігор Васюник. Садовий витратив 2460 доларів на 15 рекламних дописів. Ігор Васюник за два тижні витратив 2144 доларів на 26 рекламних оголошень.

Кандидат у мери Полтави Андрій Матковський витратив 1347 доларів на 52 рекламні дописи.