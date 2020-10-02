Заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко пояснив, як будуть голосувати люди, які 25 жовтня прийдуть на виборчу дільницю без масок.

Про це він сказав сьогодні під час круглого столу на тему “Місцеві вибори 2020 і COVID-19“.

Ляшко зазначив, що всі нормативно-правові акти, в тому числі і зміни до постанови про карантин №641 Кабміну, передбачають можливість здійснити виборче право кожному.

“У постанові чітко прописано, якщо людина приходить на виборчу дільницю, їй роблять термометрію, і якщо є підвищена температура тіла та інші ознаки гострої респіраторної вірусної хвороби, її допускають до виборчого права, але в окрему кабіну, з окремим маршрутом, і про це повідомляють всім присутнім у приміщенні виборчої дільниці про те, що є людина з симптомами для того, щоб була дотримана фізична дистанція”, – сказав він.

Головний санлікар додав, що всіх, хто прийде на дільницю будуть просити надягнути маску, яка прикриває рот і ніс.

Водночас, він зазначив, що якщо людина відмовляється надіти маску на рот і ніс, її все одно допустять до голосування, але за такою ж процедурою, як і людину з підозрою на коронавірус.

Але в цьому випадку людина сама несе адміністративну відповідальність за порушення правил щодо карантину.

“Після здійснення свого виборчого права людина повинна нести адміністративну відповідальність за порушення чинного законодавства, яке вона порушує, відвідуючи громадську будівлю, якою є виборча дільниця. Органи Національної поліції повинні притягнути таку людину до адміністративної відповідальності”, – наголосив Ляшко.

(На відео з 23:19)