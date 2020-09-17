Про це розповів сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.
Він зазначив, що віддати свій голос на виборах – це конституційне право людини.
За словами Степанова, громадяни, у яких підтвердили COVID-19, повинні звернутися до територіальної виборчої комісії і залишити заяву щодо бажання проголосувати вдома.
“Якщо людина з COVID-19, вона повинна відповідно звернутися до територіальної виборчої комісії, якщо не зраджує пам’ять, то до 20:00 останньої п’ятниці напередодні голосування, і залишити свою заяву, що вона може проголосувати вдома в зв’язку з коронавірусною хворобою”, – розповів міністр.
Степанов уточнив, що в день виборів до такої людини додому приїдуть члени комісії, щоб вона могла проголосувати.
“У день голосування додому приїдуть члени комісії, і людина зможе проголосувати. Звичайно, приїдуть у засобах захисту, як це повинно бути”, – наголосив голова МОЗ.
(На відео – з 12:35)
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