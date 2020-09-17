Українці, які хворіють на коронавірус COVID-19, зможуть проголосувати вдома на місцевих виборах, що заплановані на 25 жовтня.

Про це розповів сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

Він зазначив, що віддати свій голос на виборах – це конституційне право людини.

За словами Степанова, громадяни, у яких підтвердили COVID-19, повинні звернутися до територіальної виборчої комісії і залишити заяву щодо бажання проголосувати вдома.

“Якщо людина з COVID-19, вона повинна відповідно звернутися до територіальної виборчої комісії, якщо не зраджує пам’ять, то до 20:00 останньої п’ятниці напередодні голосування, і залишити свою заяву, що вона може проголосувати вдома в зв’язку з коронавірусною хворобою”, – розповів міністр.

Степанов уточнив, що в день виборів до такої людини додому приїдуть члени комісії, щоб вона могла проголосувати.

“У день голосування додому приїдуть члени комісії, і людина зможе проголосувати. Звичайно, приїдуть у засобах захисту, як це повинно бути”, – наголосив голова МОЗ.

(На відео – з 12:35)