Сьогодні о 08:00 по всій Україні відкрилися виборчі дільниці, на яких всі бажаючі українці можуть віддати свої голоси за кандидатів у депутати місцевих рад усіх рівнів і глав населених пунктів. Проголосувати можна буде до 20:00. Перші результати екзит-полів з'являться після закриття дільниць.

#Букви слідкують за тим, як проходять вибори в Україні.

Нові правила на виборах

Українці виберуть 24 обласні ради (крім окупованих територій Донецької і Луганської області), 119 районних рад, депутатів рад і голів 1438 об’єднаних територіальних громад (ОТГ), а також мерів міст і голів сіл і селищ.

У селах, селищах і малих містах вибори пройдуть в один тур, а там, де проживає понад 75 тисяч виборців, через три тижні відбудеться другий – за посаду мера змагатимуться два кандидати, які наберуть найбільше голосів у першому турі.

Крім окупованих територій Донецької і Луганської областей, вибори не відбудуться і в окупованому Криму. Також не голосують у 18 об’єднаних територіальних громадах Донецької та Луганської областей.

09:44 – проголосував спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

09:35 – в місті Ізмаїл Одеської області поліція виявила факт підкупу виборців. Правоохоронці виявили три автобуси з 52-я пасажирами, які повинні були їхати в Білгород-Дністровський для голосування. За голосування людям обіцяли заплатити по 400 гривень.

Підозрюваним у підкупі виявився раніше судимий 42-річний громадянин сусідньої держави, який зараз проживає в Одесі.

08:00 – в Україні стартували місцеві вибори.

Варто зазначити, що під час голосування на виборчих дільницях слід дотримуватися заходів безпеки через епідемію коронавируса: носити маски, дотримуватися соціальну дистанцію.