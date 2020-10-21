25 жовтня в Україні відбудуться місцеві вибори, на яких українці мають обрати нових мерів та депутатів до місцевих рад. Міських очільників будуть обирати на новий 5-річний термін. Виборча кампанія 2020 стартувала 5 вересня.

#Букви розповідають, що відомо про кандидатів на посади мерів великих міст.

За новим Виборчим законодавством, в містах з населенням від 75 тисяч жителів вибори мера можуть проходити в два тури у разі, якщо у першому турі жоден з кандидатів не набере більше 50% голосів. У другий тур вийдуть два кандидати.

Кандидати у мери Києва

Всього на посаду міського голови Києва претендує 20 осіб. ЦВК відмовила в реєстрації кандидату Ігорю Писарцю. Причина стала відсутність документа про грошову заставу.

Віталій Кличко – діючий мер Києва. 18 вересня партія “УДАР” офіційно висунула Кличко кандидатом на посаду столичного міського голови. Віталій Кличко є мером Києва вже шостий рік – він переміг на позачергових виборах у 2014 році (56,7% голосів); в 2015 році висувався від БПП і здобув перемогу в другому турі з 64,1% голосів.

Ірина Верещук – її висунули кандидатом у мери Києва за результатами праймеріз “Слуги народу”, які відбулися 16 липня. Верещук – народний депутат ВР IX скликання від “Слуги народу”, в минулому – голова міськради Рави-Руської (Львівська область). #Букви раніше розповідали, що відомо про кандидата.

Сергій Притула – йде в мери Києва від партії “Голос”. Сергій Притула – волонтер, шоумен та телеведучий брав участь в парламентських виборах 2019 від “Голосу” під №30, але не пройшов до Верховної Ради. Раніше він запропонував Ірині Верещук зняти кандидатуру на його користь.

Олексій Кучеренко – кандидат від партії “Батьківщина”. Наразі він є депутатом Верховної ради IX скликання. У 2000-2001 роках очолював Запорізьку ОДА, займав посаду міністра з питань житлово-комунального господарства в 2007- 2010 рр.

Андрій Іллєнко – йде на вибори мера Києва від ВО “Свобода”. Народний депутат VII і VIIІ скликань Верховної Ради по мажоритарному округу №215 (Київ). Заступник київського голови ВО “Свобода”. У 2018 року Андрій Іллєнко потрапив до списку громадян України, проти яких Росія ввела санкції.

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Микола Томенко – балотується від Громадянського руху “Рідна країна”, який очолює з 2016 року. Депутат Верховної ради IV-VIII скликань, віце-прем’єр з гуманітарних питань в уряді Юлії Тимошенко в 2005 році, віце-спікер Парламенту в 2007-му і 2008-2012 роках.

Борислав Береза ​​- балотується в мери Києва вдруге, а до Київради веде свою “ЕкоПартію”. На виборах 2015 року Береза поступився Віталію Кличку, посівши друге місце з 32,3% голосами. У 2014 році очолював інформаційний відділ “Правого сектора”, з 2014-го по 2019 – народний депутат Верховної Ради VIII скликання.

Єгор Фірсов – кандидат від партії “Екологічна альтернатива”. Народний депутат від “Солідарності” в 2014-2016. Виконував обов’язки голови Держекоінспекції України в 2019-2020 роках.

Сергій Шахов – йде на вибори від “Нашого краю”. Депутат Верховної ради VIII і IX скликань.

Олександр Попов – кандидат від “Опозиційною платформи – За життя”. Попов був головою Київської міської державної адміністрації з 16 листопада 2010 року по 14 грудня 2013-го. Його відсторонили від посади через звинувачення у відповідальності за силовий розгін мітингувальників на Майдані Незалежності.

Олександр Омельченко – кандидат від партії “Єдність”. У 1996 став головою КМДА. Посаду мера Києва займав у 1999-2006 роках, був президентом Асоціації міст України. Нардеп VI скликання від “Нашої України – Народної самооборони”.

Андрій Пальчевський – висувається від власної партії “Перемога Пальчевський”. Засновник клініки “Євролаб”, громадський діяч, телеведучий. У 2010 році обіймав посаду заступника голови Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту.

Сергій Гусовський – балотується від партії “За майбутнє”. У 2015 році Гусовський балотувався на посаду мера Києва, набравши 7,7 % голосів. У вересні 2018 року, через скандал із виділенням землі сім’ї однопартійця, Гусовського та ще трьох депутатів виключили з партії “Самопоміч”.

Михайло Поживанов – кандидат від “Радикальної партії”. Голова громадської організації “Фонд муніципальних реформ “Магдебурзьке право”. Народний депутат II, IV-V скликань.

Ігор Смешко – йде в мери Києва від партії “Сила і честь”. Був начальником Головного управління військової розвідки Міністерства оборони у 1997-2000 рр., заступником секретаря РНБО в 2002-2003, а з 2003 по 2005 очолював СБУ. У 2019 на виборах президента він набрав 1,14 мільйона голосів (6,04%) і посів шосте місце.

Максим Гольдарб – самовисуванець. З 2019 року лідер партії “Союз лівих сил”, активіст, телеведучий, автор громадської організації “Громадський аудит”. Головний аудитор Міністерства оборони України в 2013 році.

Діана Гранцева – самовисування. Підприємець, глава Національної української асоціації житла (сфера ЖКГ).

Юрій Левченко – кандидат від партії “Народовладдя”, лідером якої є. Нардеп VIII скликання, депутат міськради Києва в 2014 році, депутат Вишгородської райради в 2010-2014 рр.

Віктор Петрук – кандидат від партії “Громадянський рух “Хвиля”. Громадський активіст, підприємець. Раніше – головний спеціаліст Департаменту транспортної інфраструктури КМДА.

Кандидати у мери Харкова

Геннадій Кернес – балотується втретє на посаду харківського міського очільника. Йде від партії “Блок Кернеса-Успішний Харків”. Вигравав місцеві вибори в 2010 і 2015 роках.

Олександр Фельдман – кандидат від “Опозиційною платформи – За життя”. Підприємець, меценат, народний депутат IV-VI, VIII-IX скликань. Секретар парламентського комітету з питань екологічної політики з 2019 року.

Олексій Кучер – йде від партії “Слуга народу”. Наразі він є головою Харківської обласної державної адміністрації. До цього був обраний нардепом IX скликання від “Слуги народу”. Пройшов до Ради по мажоритарному округу № 179 (Харківська область).

Микита Соловйов – йде від партії “Демократична сокира”. Він є головою міської організації політсили з 2019 року. Підприємець. Брав участь в парламентських виборах 2019 по 169 округу Харківської області, не пройшов.

Ігор Черняк – в мери його висунув “Блок Світличної “Разом”. У 2015 році обрався в Харківську міськраду від “Самопомочі”. Є членом ГО “Автомайдан – Харків”. Разом з однодумцями в 2014 році створив групу “Сила допомоги”, яка надає волонтерську допомогу підрозділам ВСУ, Нацгвардії, Державної прикордонної служби, добровольчих батальйонів і переселенцям.

Олег Абрамичев – на місцевих виборах 2015 року Олег Абрамичев балотувався у харківську міськраду з “Волонтерською партією України”. Є лідером міської партійної організації “Європейської солідарності”. Також займається волонтерською діяльністю.

Олександра Нарижна – на вибори йде від партії “Голос”. З 2018 року – проректор приватного навчального інституту “Харківська школа архітектури”.

Георгій Лаговський – балотується в мери від партії УДАР. Депутат Харківської міської ради з 2015 року, член фракції “Самопоміч”.

Ірина Денисова – висувається від партії “За майбутнє”. Громадська діячка, засновниця правозахисної організації “За свій вибір”, підприємець.

Сергій Кушнарьов – кандидат від партії “Перемога Пальчевського”. З 2006 по 2010 був депутатом міськради Харкова від “Партії регіонів”, голова Краснокутської райдержадміністрації в 2010. Балотувався до Ради IX як самовисуванець, але не пройшов.

Ігор Приходько – йде на вибори від політсили “Батьківщина”. Підприємець, генеральний директор спорткомплексу “Олімпійський навчально-спортивний центр “Акварена”.

Валерій Безлепкін – самовисуванець. У 2015 році балотувався від “Батьківщини” до Харківської міської ради та до Харківської обласної ради. У 2014 році на позачергових виборах балотувався до Верховної Ради як самовисуванець по 52 виборчому округу (Донецька область).

Наталія Пилипенко – самовисування. Громадська діячка, голова ради “Українського громадського об’єднання “Гардемарини”.

Денис Ярославський – самовисування. Ексголова Голосіївського та Обухівського відділень Нацполіції Києва. Балотувався до Верховної Ради 2019 року по мажоритарному округу в Харкові.

Кандидати в мери Львова

Андрій Садовий – мер Львова з 2006 року, кандидат у президенти в 2019 році. Засновник партії “Об’єднання “Самопоміч”.

Тарас Кльофа – лікар, ветеран АТО та кандидат на посаду голови Львова від політичного партії “Слуга народу”. Позафракційний депутат міськради, до 2020 року входив до фракції “Самопоміч”.

Ігор Зінкевич – балотується від нової львівської партії “Варта”. У 2015 році брав участь у виборах мера. Керівник ГО “Варта1”, депутат Львівської міської ради, помічник генерального директора Львівської галереї мистецтв ім. Б. Возницького.

Ярослав Рущишин – кандидат від партії “Голос”. Є народним депутатом, обраним у 117 мажоритарному окрузі. Підприємець, громадський діяч.

Руслан Кошулинський – балотується в мери Львова вдруге. На виборах 2015 року – кандидат від ВО “Свобода”, програв Андрію Садовому. Кошулинський брав участь в президентських виборах 2019 від об’єднаних націоналістичних сил, нардеп Верховної Ради VII скликання від ВО “Свобода”. Раніше #Букви розповідали біографію кандидата.

Олег Синютка – ексголова Львівської обласної ради (2014 -2019), народний депутат IX скликання від партії “Європейська Солідарність”, член президії і політради партії.

Оксана Юринець – балотується від партії УДАР. Викладач НУ “Львівська політехніка”. У 2012 році балотувалась до Верховної Ради у 117 виборчому окрузі Львова від “УДАРу”. У жовтні 2014 року балотувалась по тому ж округу до Верховної Ради від Блоку Петра Порошенка. У 2015 — кандидатка на виборах міського голови Львова. Посіла 5 місце.

Ігор Васюник – самовисуванець. Балотується на цю посаду вдруге. Нардеп VIII скликання, представник “Укрзалізниці” в Кабміні в 2009-2010 рр.

Юрій Бунь – кандидат від партії “Громада і закон”. Лікар, викладач і підприємець. Власник мережі стоматологічних клінік.

Наталя Ван Доеверен – йде від “Духовної партії України”. Головний лікар шпиталю ім. Андрея Шептицького, раніше – заступник головного лікаря обласної клінічної лікарні.

Назарій Брезицький – самовисуванець. Підприємець, волонтер, засновник громадського руху “Ідея міста”.

Юлія Гвоздович – балотується в мери від “Української галицької партії”. Депутат Львівської міськради. Голова громадських організацій “Батьки в дії”, “За гідні пологи”.

Ігор Телішевський – балотується від партії “За майбутнє”. Депутат Львівської міськради, на виборах 2015 року висувався від партії УКРОП, очолює громадську організацію “Центр досліджень взаємодії громад”.

Роман Матис – самовисуванець. У жовтні 2015 року балотувався у Львівську обласну раду від БПП “Солідарність” у окрузі №1. Створив громадську ініціативу “І так зрозуміють!”, захищає українську мову.

Ігор Кузьмак – йде на вибори від “Радикальної партії”. Архітектор, засновник і директор компанії “Укрдизайнгрупп”, член правління Спілки архітекторів України.

Кандидати в мери Дніпра

Борис Філатов – мер Дніпра, балотується вдруге. Висуває свою кандидатуру від партії “Пропозиція”. У 2015 році йшов на вибори від партії “УКРОП”, переміг у другому турі з 52,31% голосів. Був нардепом Верховної Ради VIII скликання.

Олександр Вілкул – йде на вибори з “Блоком “Українська перспектива”. Голова Дніпропетровської ОДА в 2010-2012 рр., віце-прем’єр-міністр ( 2012-2014 рр.).

Сергій Риженко – балотується у мери від “Слуги народу”, депутат обласної ради, головний лікар Дніпропетровської обласної клінічної лікарні. У 2010 – 2011 – голова Державної санітарно-епідеміологічної служби.

Сергій Нікітін – кандидат на посаду мера від “Опозиційною платформи – За життя”. Юрист, депутат міської ради, голова фракції “За життя”.

Загід Краснов – лідер громадської організації “Громадська сила”. Підприємець, громадський активіст. Депутат міської ради Дніпра з 2015 року.

Тетяна Ричкова – балотується в мери від “Європейської Солідарності”. Нардеп VIIІ скликання, волонтер, офіцер Збройних сил.

Олег Василенко – кандидат від ВО “Свобода”. Підприємець, почесний консул Бразилії в Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Черкаській областях.

Дмитро Семеренко – балотується в мери від міської партії “Команда Дніпра”. Бізнесмен.

Мгер Куюмчан – кандидат від партії ВО “Батьківщина”. Заступник голови обласної ради Дніпра. З 2015 року – депутат облради.

Павло Атаманчук – йде від політсили “Справа”. Комерційний директор ПВК “Протехмаш”, інженер в НВП “Українська сервіс компанія”.

Віталій Жеганський – йде від партії “Голос”. Голова Дніпровської райради в 2014-2015 рр.

Тетяна Лампіка – кандидат від “Партії зелених України”. Лідер громадського руху “Екологічний партуль”.

Артем Романюків – кандидат від партії “Демократичний альянс”.

Ігор Майденко – кандидат від “Національного корпусу”. Лікар-педіатр, завідувач приймально-діагностичного відділення в обласній дитячій лікарні.

Олена Сергєєва – самовисуванець.

Михайло Корольов – самовисуванець.

Євген Богиня – самовисуванець.

Кандидати в Одесі

Геннадій Труханов – є міським очільником Одеси з 2014 року. Балотується від партії “Довіряй справам”. Народний депутат VII скликання від “Партії Регіонів”.

Олег Філімонов – народний артист України, актор, ведучий гумористичних програм “Джентльмен-шоу”, “Маски-шоу”. Балотується від партії “Слуга народу”.

Наталя Делієва – балотується від партії “Голос”. Є керівником одеської обласної організації “Голос”, голова громадської організації “Асоціація жінок України “Дія”, очолювала театр “Маски Шоу”.

Петро Обухов – кандидат від “Європейської Солідарності”.

Едуард Гурвіц – висувається від власної партії “Блок Едуарда Гурвіца”. Двічі був мером Одеси – 1994-1998, 2005-2010 рр. Депутат Верховної ради II, III (безпартійний), IV ( “Наша Україна”) і VII скликань (“УДАР”).

Микола Скорик – кандидат в мери Одеси від “Опозиційною платформи – За життя”. Народний депутат IX скликання, член Комітету з питань економічного розвитку. В 2013-2014 – очолював Одеську ОДА.

Євген Червоненко – йде на вибори від партії “Наш край”. Політик і підприємець. У 2005 році очолював Міністерство транспорту і зв’язку, голова Запорізької ОДА в 2005-2007, заступник голови КМДА в 2008-2011 рр.

Вікторія Стоянова – самовисування.

Ігор Щербина – самовисуванець.

Олег Михайлик – самовисуванець. Підприємець. Учасник громадських акцій проти мера Геннадія Труханова.

Альберт Байжанов – йде на вибори від партії “За права людини”. Працював в міськраді Одеси з 2005 року на різних посадах.

Сергій Варламов – висувається від політичної сили “Національний корпус”. Керівник міського осередку “Нацкорпуса”.

Сергій Ківалов – йде на вибори з “Української морською партією Сергія Ківалова”. Голова ЦВК у 2004 році, народний депутат III-VIII скликань, президент Національного університету Одеська юридична академія.

Моріс Ібрагім – самовисуванец. Громадський активіст, учасник руху “Куликове поле”, колишній перший секретар райкому комуністичної партії в Одесі.

Михайло Кузаконь – самовисуванець. Підприємець, критик мера Труханова. Організатор “Одеської політичної платформи”, “Антітрухановского майдану”.

Станіслав Домбровський – самовисуванець. Поет і відеоблогер.

Сергій Калинчук – кандидат від партії “За майбутнє”. Лікар, підприємець, займав посаду головного лікаря Одеської обласної лікарні, керівник приватних клінік в Одесі і Києві.

Юрій Печерський – самовисуванець. Підприємець, співвласник ресторанного бізнесу. Колишній депутат Одеської обласної ради.