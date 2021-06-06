Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Так, у східних областях, вдень, а також у Сумській, Дніпропетровській та в Карпатському регіоні очікуються невеликі та помірні короткочасні дощі, місцями грози. На решті території – сухо.
Температура вночі – +8-14 °C, вдень – +17-23 °C.
У західних та південних областях – до +26 °C.
Вітер північно-західний, у південно-східній частині – південно-західний, 7-12 м/с.
У Києві місцями пройде невеликий дощ. Температура вночі – +12-14 °C, а вдень – +20-22 °C.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
- У суботу, 5 червня, в деяких областях України також очікувалися невеликі та помірні короткочасні дощі, місцями з грозами