Про це повідомляє The Guardian.

Дружина Обами вважає, що саме Байден зможе об’єднати США і вивести країну з кризи. Тому назвала його “найкращим кандидатом”.

За словами Мішель Обами, Трамп, як президент, не справляється зі своїми обов’язками в критичні часи.

“Дозвольте мені бути чесною і зрозумілою, наскільки це можливо. Дональд Трамп – невідповідний президент для нашої країни … У нього було достатньо часу, щоб довести, що він може виконувати свою роботу, але він явно не в собі … Він просто не може бути тим, хто потрібен нам”, – сказала Мішель Обама.