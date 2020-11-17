Дружина колишнього президента США Барака Обами Мішель розповіла, як після перемоги в 2016 році Дональда Трампа на виборах президента допомогла його дружині Меланії Трамп освоїтися в Білому домі.

Про це вона написала в Instagram.

Обама розповіла, як незважаючи на те, що вона була ображена і розчарована результатами виборів у 2016 році, вони з чоловіком намагалися з повагою провести плавну передачу влади.

“Голоси були підраховані, і Дональд Трамп переміг. Так вирішив американський народ. І один з найбільших обов’язків президентства – слухати, коли він це робить. Тому ми з чоловіком проінструктували наш персонал зробити те, що Джордж і Лора Буші зробили для нас: з повагою провести плавну передачу влади – одину з характерних ознак американської демократії”, – пише Мішель Обама.

За її словами, вони з Бараком Обамою запросили людей з команди обраного президента і підготували для них докладні службові записки, в яких розповіли про те, що дізналися за останні вісім років.

“Я повинна бути чесною і сказати, що все це далося мені нелегко. Дональд Трамп поширював расистську брехню про мого чоловіка, яка піддавала небезпеці мою сім’ю. Я не готова була це пробачити. Але знала, що заради нашої країни я повинна знайти в собі сили і зрілість, щоб відкинути свій гнів. Тому я привітала Меланію Трамп в Білому домі і поговорила з нею про свій досвід, відповідаючи на всі питання, які у неї виникали – від підвищеної уваги, яка супроводжує роль першої леді, до того, як виховувати дітей в Білому домі”, – написала екс-перша леді.

За її словами, це було правильне рішення, тому що американська демократія набагато більша, ніж будь-чиє его, а президентське крісло не належить одній людині або будь-якій партії.

Вона закликала всіх американців, особливо лідерів країни, незалежно від партії, поважати виборчий процес і внести свій вклад в забезпечення плавної передачі влади, як чинні президенти робили протягом всієї історії США.