Колишня перша леді США Мішель Обама розповіла про те, як допомагала американцям у боротьбі з депресією під час пандемії коронавірусу COVID-19.

Цим вона поділилася в інтерв’ю журналу People.

Обама закликала американців відкрито говорити про проблеми з психічним здоров’ям, оскільки воно є невід’ємною частиною особистості.

“Депресія зрозуміла в цих обставинах, в такий час … Нереально забути про все, що ми пережили, і ми при цьому не відчути на собі депресивний настрій … Це одна з причин, чому нам потрібно більше говорити про психічне здоров’я, тому що кожен по-різному справляється з травмами, тривогою і труднощами”, – сказала Обама.

Вона зазначила, що згідно з опитуванням Центру по контролю і профілактиці захворювань США, майже 41% респондентів повідомили про проблеми з психічним здоров’ям, пов’язаними з пандемією. При цьому, кожен третій американець відчував симптоми тривоги або депресії.

Сама Мішель Обама також пережила депресію в період, коли в країні тривала пандемія, почалися расові заворушення і стартувала політична передвиборча гонка.

Обама зазначила, що саме пандемія дозволила їм з чоловіком зміцнити відносини зі своїми двома дочками, які перебували на карантині.

“Це були важкі часи. Багато людей боролися: втрачали роботу, голодували … Ми навчилися рахувати свої благословення, оцінили важливість здоров’я і сім’ї”, – поділилася Мішель Обама.