Дружина 44-го президента США Барака Обами Мішель розповіла про те, що хотіла б вийти на пенсію, аби більше часу проводити з чоловіком.

Про це вона сказала в інтерв’ю журналу People.

Після того, як Мішель і Барак залишили Білий дім, вони займалися кількома проєктами – від виборчих до Netflix і Spotify.

Після поразки Дональда Трампа на виборах Мішель сказала, що вони з Бараком трохи відпочинуть, після чого їм потрібно “ще дещо зробити”.

“Ми з Бараком зосереджені на вихованні наступного покоління лідерів через Фонд Обами … Ми хочемо з кожним роком робити все менше роботи, але давати їм такий шанс і можливість”, – зазначила Мішель.

Крім політичних і благодійних проєктів Мішель займається саморозвитком. За період локдауна вона навчилася в’язати та зайнялася плаванням.

“Ми створюємо основу для того, щоб хтось ще продовжив нашу роботу, щоб ми могли піти на пенсію і бути один з одним – і Барак зможе довго грати в гольф, а я зможу дражнити його, що він занадто довго грає в гольф, тому що йому більше нічого робити”, – зазначила вона.

Але найближчим часом Мішель навряд чи вийде на пенсію. У подружжя напружений графік на найближчі місяці. Вони написали мемуари й збираються випускати подкасти через Spotify. Також Мішель Обама нещодавно уклала угоду з Netflix.