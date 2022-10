Про це інформує Reuters.

Оголошуючи результати, Нельсон зауважив, що це “переломний момент для планетарної оборони та переломний момент для людства”.

Результати спостережень, оприлюднені на брифінгу, показали, що випробувальний політ космічного корабля DART 26 вересня досяг своєї основної мети: змінив напрямок астероїда за допомогою простої кінетичної енергії.

Місія DART вартістю 330 мільйонів доларів США, розробка якої тривала сім років, також стала першим у світі випробуванням системи захисту планети, призначеної для запобігання потенційному зіткненню метеорита з Землею.

Мета полягала в тому, щоб летіти з ударним транспортним засобом DART — не більшим за торговельний автомат — прямо в Діморфос зі швидкістю приблизно 22 531 км/год, створюючи достатню силу, щоб зрушити орбітальну траєкторію астероїда.

Небесною ціллю польоту DART був яйцеподібний астероїд під назвою Діморфос, розміром приблизно з футбольний стадіон, який обертався навколо основного астероїда приблизно в п’ять разів більшого під назвою Дідімос кожні 11 годин 55 хвилин. Зіткнення DART змінило його орбіту навколо великого астероїда, у перерахунку на час оберту, на 32 хвилини.

Вчені передбачили, що вплив DART скоротить орбітальний шлях Dimorphos щонайменше на 10 хвилин.

За словами вчених NASA, жоден із двох астероїдів, які брали участь у випробуванні, ані DART, не становили жодної загрози для Землі.

This just in: The #DARTmission impact is confirmed to have changed the orbit of moonlet Dimorphos around its asteroid Didymos.

For the first time ever, humans changed the motion of a celestial object. More details: https://t.co/aQj8N7fnuV pic.twitter.com/NLR6AqEcaO

— NASA (@NASA) October 11, 2022