Апарат космічної місії Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) Double Asteroid Redirection Test (DART), який навмисно врізався в астероїд минулого місяця, зумів виштовхнути кам’янистий місяць з його природної орбіти – це вперше людство змінило рух небесного тіла, оголосив керівник NASA Білл Нельсон 11 жовтня.

Про це інформує Reuters.

Оголошуючи результати, Нельсон зауважив, що це “переломний момент для планетарної оборони та переломний момент для людства”.

Результати спостережень, оприлюднені на брифінгу, показали, що випробувальний політ космічного корабля DART 26 вересня досяг своєї основної мети: змінив напрямок астероїда за допомогою простої кінетичної енергії.

Місія DART вартістю 330 мільйонів доларів США, розробка якої тривала сім років, також стала першим у світі випробуванням системи захисту планети, призначеної для запобігання потенційному зіткненню метеорита з Землею.

Мета полягала в тому, щоб летіти з ударним транспортним засобом DART — не більшим за торговельний автомат — прямо в Діморфос зі швидкістю приблизно 22 531 км/год, створюючи достатню силу, щоб зрушити орбітальну траєкторію астероїда.

Небесною ціллю польоту DART був яйцеподібний астероїд під назвою Діморфос, розміром приблизно з футбольний стадіон, який обертався навколо основного астероїда приблизно в п’ять разів більшого під назвою Дідімос кожні 11 годин 55 хвилин. Зіткнення DART змінило його орбіту навколо великого астероїда, у перерахунку на час оберту, на 32 хвилини.

Вчені передбачили, що вплив DART скоротить орбітальний шлях Dimorphos щонайменше на 10 хвилин.

За словами вчених NASA, жоден із двох астероїдів, які брали участь у випробуванні, ані DART, не становили жодної загрози для Землі.

This just in: The #DARTmission impact is confirmed to have changed the orbit of moonlet Dimorphos around its asteroid Didymos. For the first time ever, humans changed the motion of a celestial object. More details: https://t.co/aQj8N7fnuV pic.twitter.com/NLR6AqEcaO — NASA (@NASA) October 11, 2022

Довідка. Астероїд Didymos, виявлений 11 квітня 1996 року, належить до групи Аполлона. Один оберт навколо Сонця він здійснює за 770 земних днів або 2,11 земного року, максимально віддаляючись від нього на 340 мільйонів кілометрів і наближаючись на 152 мільйони кілометрів. Розмір астероїда складає 780 метрів. Астероїд Didymos є потенційно небезпечним.

Востаннє астероїд пролітав повз нашу планету 13 листопада 2003 року. Тоді Землю та Didymos розділило приблизно 7,18 мільйона кілометрів. Наступна зустріч астероїда та нашої планети відбудеться 20 жовтня 2062 року. Цього дня він промчить на відстані приблизно 7,43 мільйона кілометрів.