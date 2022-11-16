Історична місія "Артеміда I" вилетіла на Місяць вранці 16 листопада після місяців очікування. Ця визначна подія поклала початок подорожі, яка відправить космічний корабель без екіпажу навколо Місяця, що дозволить NASA відправити астронавтів на поверхню Місяця уперше за півстоліття.

Про це повідомляє CNN.

Ракета Space Launch System, або SLS, заввишки 98 метрів запустила свої двигуни о 1:47 ранку за східним часом. Вона випустила до 4,1 мільйона кілограмів тяги, щоб відірватись від стартового майданчика у Флориді та піднятися в повітря.

На вершині ракети знаходився космічний корабель “Оріон” — капсула у формі гумової краплі, яка відірвалася від ракети після досягнення космосу.

“Оріон” призначений для перевезення людей, але його пасажири для цієї випробувальної місії — неживі особи, серед яких манекени, які збирають життєво важливі дані, щоб допомогти майбутнім живим екіпажам.

Ракета SLS витратила мільйони фунтів палива, перш ніж частини ракети почали відриватися, і “Orion” залишився літати по орбіті лише з одним великим двигуном.

Потім цей двигун запустив два потужних включення, щоб направити космічний корабель на правильну траєкторію до Місяця. Потім, приблизно через дві години після старту, ракетний двигун також відпав, залишивши Оріон вільно літати до кінця своєї подорожі.

Очікується, що “Оріон” пролетить приблизно 2 мільйони кілометрів, пройшовши шлях, який приведе його далі, ніж будь-який інший космічний корабель, призначений для польоту людини.

Після орбіти Місяця “Оріон” здійснить зворотну подорож, завершивши її приблизно за 25,5 днів. Після цього планується, що капсула впаде в Тихий океан біля узбережжя Сан-Дієго 11 грудня, коли евакуаційні команди чекатимуть неподалік, щоб доставити її в безпечне місце.

Протягом усієї місії інженери NASA будуть уважно стежити за продуктивністю космічного корабля. Команда оцінить, чи “Оріон” працює належним чином, і буде готова підтримати свою першу пілотовану місію на орбіту Місяця, яка запланована на 2024 рік.

Ця місія також знаменує собою дебютний політ ракети SLS як найпотужнішої, яка коли-небудь досягала орбіти Землі, маючи на 15% більшу тягу, ніж ракета Saturn V, яка забезпечила висадку NASA на Місяць у минулому столітті.

І ця місія є лише першою серед того, що, як очікується, стане довгою серією дедалі складніших місій “Артеміди”, оскільки NASA працює над досягненням своєї мети — створити постійний форпост на Місяці.

“Артеміда I” пройде подібний шлях, що й “Артеміда I”, але на борту будуть астронавти.

Очікується, що “Артеміда III”, запланована на кінець цього десятиліття, вперше висадить жінку та кольорову людину на поверхню Місяця.

Команда місії зіткнулася з низкою невдач напередодні запуску, серед яких технічні проблеми з мегаракетою-місяцем і двома ураганами, які прокотилися через місце запуску.

Заправка ракети SLS переохолодженим рідким воднем виявилася однією з головних проблем, яка змусила NASA відмовитися від попередніх спроб зльоту, але 15 листопада баки були заповнені, попри проблеми з витоком, які зупинили заправку паливом за кілька годин до запуску.

Щоб розв’язати цю проблему, NASA розгорнуло так званий “червоний екіпаж” — групу персоналу, спеціально навченого проводити ремонт, поки ракета завантажена паливом. Вони затягнули деякі гайки та болти, щоб зупинити витік палива.

Інший персонал NASA у стрільбовій кімнаті стартового майданчика, де представники агентства приймають вирішальні рішення за години та миті до старту, святкували перемогу.

“Ну, хоч раз я можу втратити дар мови”, — сказала директорка “Артеміди I” Чарлі Блеквелл-Томпсон, перша жінка, яка зіграла таку важливу роль.