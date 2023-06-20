У 2023 році у межах Місії Європейського Союзу з військової допомоги Україні (EU Military Assistance Mission for Ukraine) планується підготувати 30 тисяч військовослужбовців ЗСУ, у тому числі воїнів Сил територіальної оборони.

Джерело: Міністерство оборони України.

Місія ЄС обʼєднує 28 держав. Стратегічною метою є посилення спроможностей ЗС України для ефективного проведення операцій, захисту суверенітету та відновлення територіальної цілісності України, захисту цивільного населення.

У 2022 році, на початковому етапі, Місія ЄС закупила необхідне військове майно, обладнання та боєприпаси для підготовки українських військовослужбовців. У 2023 році заходи із підготовки відбуватимуться на території держав-членів Європейського Союзу.

У Міністерстві оборони України опрацьовується розширення шляхів допомоги Україні від Європейського Союзу.

Додамо, що у міністерстві оборони США сподіваються, що до кінця літа близько 200 українських військових закінчать навчання на танках Abrams.

Завершення програми навчання приблизно співпаде з очікуваним осіннім постачанням 31 танка M1A1 Abrams, обіцяних Україні раніше цього року. Нині згадана техніка проходить ремонт.

За словами двох високопоставлених представників Сухопутних військ США в Європі та Африці, 200 українців проходять третій тиждень 12-тижневого плану навчання. На даний момент вони тренуються у Німеччині з метою напрацювання індивідуальних навичок, а потім перейдуть до інших навичок на рівні підрозділів, що завершиться підготовкою військ на рівні батальйону.

Загалом, починаючи з лютого 2022 року, США навчили понад 11 тисяч українців на різних платформах. Як відзначив один з американських посадовців, у даний час на навчанні в США перебувають близько 1700 українців. За словами представника Міністерства оборони Канади, який бере участь у міжнародних зусиллях з навчання, США спільно зі своїми союзниками навчили вже 57 тисяч українців.

Нині близько 6 тисяч українців проходять навчання в 40 місцях за межами України. За словами цього ж посадовця, це число нижче пікового значення на початку року, коли близько 12 тисяч українців тренувалися на різних майданчиках у березні.