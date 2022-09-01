Про це повідомляє Reuters.
Глава МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив, що, знаючи про “посилення військової активності у цьому районі”, планує продовжити місію на об’єкт і зустрітися з його персоналом: “Зайшовши так далеко, ми не зупиняємося”, – сказав він.
Раніше зазначалося, що російські окупаційні війська ведуть артилерійський обстріл заздалегідь погодженого маршруту слідування місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) із Запоріжжя до Запорізької АЕС.
Місія МАГАТЕ на чолі з Гроссі має намір проінспектувати Запорізьку атомну електростанцію, територію якої неодноразово обстрілювали російські війська.
- Рафаель Гроссі прокоментував візит агенства на Запорізьку АЕС, яка зараз окупована російськими військами. За його словами, цей візит є “технічним” і основна його мета – запобігти ядерній катастрофі.
- Якщо на Запорізькій АЕС відбудеться аварія, то радіаційна хмара зачепить Україну та РФ. Вона накриє частину українського півдня та південно-західні регіони Росії.