Місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) вирушила із Запоріжжя до Енергодару, попри повідомлення про інтенсивний обстріл.

Про це повідомляє Reuters.

Глава МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив, що, знаючи про “посилення військової активності у цьому районі”, планує продовжити місію на об’єкт і зустрітися з його персоналом: “Зайшовши так далеко, ми не зупиняємося”, – сказав він.

Раніше зазначалося, що російські окупаційні війська ведуть артилерійський обстріл заздалегідь погодженого маршруту слідування місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) із Запоріжжя до Запорізької АЕС.

Місія МАГАТЕ на чолі з Гроссі має намір проінспектувати Запорізьку атомну електростанцію, територію якої неодноразово обстрілювали російські війська.