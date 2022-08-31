Місія МАГАТЕ вирушила з Києва до Запорізької АЕС – Reuters

Учасники місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) 31 серпня відправились з Києва до Запорізької атомної електростанції.

Про це повідомляє Reuters.

За даними видання, учасники місії МАГАТЕ вирушили з української столиці до Запорізької області автомобільним конвоєм.

Однак, як зазначають в Reuters, невідомо, коли саме місія МАГАТЕ прибуде на Запорізьку АЕС, яка зараз окупована російськими військами.

Росіяни регулярно обстрілюють найбільшу на території Європи АЕС, що може призвести до ядерної катастрофи.

Відомо, що напередодні, 30 серпня, місію МАГАТЕ помітили в одному з готелів Києва. До делегації увійшли представники нейтральних країн. Серед них немає США чи Великої Британії. До місії увійшли експерти з Польщі та Литви, Сербії та Китаю. Також долучилися представники з Албанії, Франції, Італії, Йорданії, Мексики та Північної Македонії.

Як повідомляв раніше голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі, візит на ЗАЕС триватиме 4 дні. За його словами, візит потрібен, аби захистити безпеку найбільшого ядерного об’єкта в Україні та Європі.