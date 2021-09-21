У вівторок, 21 вересня, в Україні розпочала роботу Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ). Усі зустрічі відбуватимуться в онлайн-режимі.

Про це повідомив постійний представник МВФ в Україні Ваграм Степанян, інформує Радіо Свобода.

Як сповіщалося,14 вересня прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що візит місії МВФ запланований на 18 вересня. Він зазначав, що візит, ймовірно, пройде онлайн через карантинні обмеження та зростання в Україні рівня захворювання на COVID-19.

Місію очолила Іванна Владкова Голлар. Раніше вона очолювала місії у Молдові та Північній Македонії.

“Місія МВФ на чолі з Іванною Владковою Голлар розпочинає сьогодні свою роботу і продовжуватиме обговорення з владою України першого перегляду програми, що підтримується МВФ”, – зазначив Степанян.

Нагадаємо, в лютому 2021 року місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) завершила свою роботу в Україні, проте рішення про перегляд програми stand-by поки що не ухвалила.

Голова Національного банку Кирило Шевченко заявляв, що Україна протягом 2021 року очікує отримати 2,2 млрд доларів трьома.

В травні очільник Кабміну Денис Шмигаль повідомляв, що МВФ очікує від України на розблокування великої приватизації, проведення антикорупційної та судової реформи.

Згідно з заявою від 10 червня, Міжнародний валютний фонд бачить прогрес у перемовинах з Україною, але для перегляду програми “потрібно більше”.