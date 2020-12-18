Про це повідомляє державне агентство “Укрінформ” з посиланням на заяву постпреда МВФ в Україні Йоста Люнгман.

За його словами, перегляд угоди з Україною відбудеться в онлайновому форматі.

“Місія МВФ розпочне перший перегляд угоди у форматі Stand-by у період з 21 по 23 грудня. Враховуючи обставини пандемії COVID, місія провадитиме дистанційне обговорення з владою України останніх на часі економічних подій, а також заходів та реформ, необхідних для завершення першого перегляду”, — сказав Люнгман.

Президент України Володимир Зеленський привітав таке рішення Фонду.

“Я вітаю рішення МВФ розпочати свою місію в Україні 21-23 грудня. […] Україна залишається надійним партнером МВФ, оскільки наша співпраця принесе користь українському народові”, — написав він.