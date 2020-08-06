Спеціальна моніторингова місія Організація з безпеки та співробітництва у Європі вперше за 5,5 років роботи на Донбасі не зафіксувала жодних порушень режиму припинення вогню.

Про це йдеться у звіті Місії, опублікованому 6 серпня.

На підставі інформації груп моніторингу станом на 19:30 годин 5 серпня 2020 року, ОБСЄ повідомляє, що вперше від початку роботи Місії на Донбасі не було виявлено жодних порушень режиму припинення вогню.

“Вперше після того, як Місія розпочала систематичний збір даних, вона не зафіксувала порушення припинення вогню в Донецькій та Луганській областях. […] Протягом звітного періоду камери СММ у Петрівському та поблизу Широкиного не працювали. Систематичний збір даних СММ розпочався 1 березня 2015 року”, — йдеться в повідомленні.

Водночас зазначається, що у попередньому звіті (за 4 серпня) йшлося про три зафіксованих порушення режиму припинення вогню на Донеччині та два на Луганщині.

Загалом від початку дії домовленостей щодо посилення припинення вогню (від 00:01 27 липня), досягнутих на засіданні Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі, СММ зафіксувала 251 порушення режиму припинення вогню. Серед них — 45 вибухів, 201 кулеметний постріл та постріл зі стрілецької зброї.

Зазначимо, згідно з даними штабу Операції об’єднаних сил, 5 серпня на ділянках відповідальності українських підрозділів у районі проведення операції, було зафіксовано 1 обстріл з боку противника. Зокрема, поодинокі постріли з гранатомет посеред ночі.

6 серпня штаб повідомляв, що від початку поточної доби обстрілів з боку противника зафіксовано не було.