Про це йдеться у доповіді місії за період з 16 лютого по 31 липня 2020 року.
Відзначається, що застосування на півострові антиекстремістського законодавства сильно обмежує релігійну діяльність.
“Ми закликаємо Росію як державу-окупанта в Криму припинити переслідування жителів півострова через мирне сповідування ними своїх релігійних переконань і припинити призов жителів Криму до збройних сил Росії”, – йдеться в повідомленні.
- Раніше повідомлялося, що у Росії відбув термін і вийшов на волю журналіст і медіа-координатор “Кримської солідарності” Наріман Мемедемінов. Він був засуджений на 2,5 року колонії-поселення.