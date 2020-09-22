Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні закликала Росію припинити переслідування кримських татар та мусульман. Також там наполягли на скасуванні призову кримчан до армії РФ.

Про це йдеться у доповіді місії за період з 16 лютого по 31 липня 2020 року.

Відзначається, що застосування на півострові антиекстремістського законодавства сильно обмежує релігійну діяльність.

“Ми закликаємо Росію як державу-окупанта в Криму припинити переслідування жителів півострова через мирне сповідування ними своїх релігійних переконань і припинити призов жителів Криму до збройних сил Росії”, – йдеться в повідомленні.