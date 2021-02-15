Експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) виявили ознаки того, що спалах коронавірусу в Ухані в грудні 2019 року був набагато ширший, ніж про це заявляла китайська влада.

Про це повідомляє телеканал CNN.

За словами експертів, які вивчають походження коронавируса в Ухані, хвороба могла поширюватися в Китаї задовго до першої “офіційної появи” в середині грудня 2019 року.

За словами провідного дослідника місії ВООЗ Пітера Бен Ембарека, “в грудні вірус широко циркулював в Ухані, що є для нас відкриттям”.

Спеціаліст ВООЗ з безпеки харчових продуктів додав, що китайські вчені надали дані про 174 випадки коронавірусу в Ухані і його околицях у грудні 2019 року. З них 100 були підтверджені лабораторними дослідженнями, ще 74 – клінічним діагнозом пацієнта.

За словами Ембарека, існує ймовірність, що в грудні в Ухані новим коронавірусом могли хворіти близько 1000 осіб.

Представник ВООЗ сказав, що місія, до якої увійшли 17 вчених ВООЗ і 17 китайських медиків, розширила тип генетичного матеріалу вірусу, який вони досліджували. За словами Ембарека, це дозволило вивчити і часткові генетичні зразки. В результаті вперше вдалося зібрати 13 різних генетичних послідовностей вірусу SARS-COV-2 з грудня 2019 року. Ці послідовності можуть дати цінні відомості про географію і терміни спалаху коронавируса до грудня 2019 року.

Виявлення такої кількості варіацій вірусу може припускати, що він циркулював раніше – до грудня, як раніше припускали деякі вірусологи.

При цьому команді ВООЗ вдалося протестувати 67 осіб, які за період з жовтня по листопад 2019 року мали симптоми, схожі з COVID-19. У січні цього року вони здали аналізи на антитіла. За словами Ембарека, результати виявилися негативними. Він додав, що необхідно подальше тестування, адже все ще невідомо, чи можуть антитіла у колишніх пацієнтів з COVID-19 залишатися в організмі через рік.

Китай пообіцяв прозорість розслідування ВООЗ.