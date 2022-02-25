Представники Київської міської державної адміністрації звернулися до містян, які проживають у багатоповерхівках, з проханням перевірити дахи.

Це звернення опубліковане на сторінках КМДА в усіх соцмережах.

Міська влада звертається до мешканців багатоповерхових будинків, які мають доступ до виходу на дах, з проханням терміново перевірити дахи на наявність міток. Ці мітки – орієнтир для ворожої авіації.

У разі, якщо будуть виявлені якісь позначки – їх необхідно засипати землею або чимось накрити, щоб ворог їх не побачив.