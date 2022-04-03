Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Міський голова столиці заявив, що мери Сновська та Берислава були звільнені з полону. Мер Сновська, що на Чернігівщині, Олександр Медведьов перебував у полоні росіян тиждень. 25 березня його та ще сімох жителів міста окупанти захопили в полон. За три дні чотирьох городян звільнили, проте про долю самого Медведьова не було жодної інформації.

Міський голова Борислава Херсонської області Олександр Шаповалов потрапив до російського полону ще 19 березня. Кличко повідомляє, що окупанти захопили Шаповалова, коли той разом з волонтерами доправляв гуманітарну допомогу до Нової Каховки.

І Медведьова, і Шаповалова росіяни взяли в полон через їх принципову позицію не йти на співпрацю з окупантами, наголошує Віталій Кличко.