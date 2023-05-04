Міського голову Одеси Труханова взяли під варту — САП

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Деталі пообіцяли надати згодом.
Згідно з версією слідства, у період з липня по грудень 2016 року Труханов спільно з іншими посадовцями мерії заволоділи коштами місцевого бюджету Одеси у сумі 185 млн грн за схемою придбання будівлі збанкрутілого заводу “Краян”. Підприємство придбали за завищеною ціною, а різницю намагалися вивести через приватну фірму.
Національне антикорупційне бюро оголосило Труханова організатором корупційної схеми з присвоєння коштів.
1 червня 2018 року антикорупційні органи завершили розслідування в цій справі. Вже у липні 2019 року Малиновський районний суд Одеси визнав невинуватими Труханова та інших у розтраті 92 млн грн. 31 липня 2019 року керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький оскаржив рішення Малиновського районного суду.
Згодом апеляція ВАКС скасувала рішення попередньої інстанції.
У 2020 році Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід одному з нових фігурантів справи стосовно заволодіння коштами бюджету Одеси при покупці будинків заводу “Краян”.
Нині справу скерували на розгляд до Вищого антикорупційного суду.
- Апеляційний суд Києва відхилив вимоги прокурорів і відмовився усувати Геннадія Труханова з посади мера Одеси.
- В січні НАБУ повідомило про підозру в заволодінні коштами бюджету Одеси при покупці будинків заводу “Краян” ще 4 фігурантам. Загалом у злочині підозрюються 12 осіб.
- “Справа Труханова”: опубліковано схему присвоєння коштів з бюджету Одеси.