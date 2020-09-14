Про це повідомляє пресслужба міськради.
Зазначається, що місцева влада вимагає від суду визнати протиправними та нечинними окремі пункти постанови Кабінету Міністрів щодо встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на певних території (постанова №641 від 22 липня).
“У документі йдеться про скасування пунктів 10-16 постанови Кабміну № 641. Відповідна позовна заява підписана секретарем міської ради Василем Проданом”, — йдеться в повідомленні.
У згаданих пунктах йдеться про обмеження, які мають бути введені у “червоній” зоні, як то заборона громадського транспорту, роботи закладів освіти тощо. У міськраді зазначили, що розглядатиме позов Окружний адміністративний суд міста Києва.
Раніше депутати Чернівецької міської ради на позачерговій сесії вирішили не погодитися з рішенням Держкомісії, яка віднесла місто до “червоної зони” за рівнем поширення коронавірусу, і послабили карантин. Поліція порушила через це кримінальну справу.
- Нагадаємо, раніше міська рада Івано-Франківська подала до суду через рішення Кабінету Міністрів щодо включення міста до “червоної зони” з найжорсткішим карантинними обмеженнями. До того ж з 14 вересня в Івано-Франківську планували відкрити школи і дитячі сади попри те, що місто в червоній зоні карантину. Згодом вирішили відкрити садки, а школи перевести на дистанційне навчання.
- Влада Тернополя також вирішила не посилювати карантинні обмеження в місті, незважаючи на його включення до “червоної” зони.
- Сьогодні, 14 вересня, в Україні набрати чинності нове карантинне зонування, яке узгодили на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.