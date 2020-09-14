Чернівецька міська рада подала позов до суду через рішення Кабінету Міністрів віднести місто до "червоної" зони карантину

Про це повідомляє пресслужба міськради.

Зазначається, що місцева влада вимагає від суду визнати протиправними та нечинними окремі пункти постанови Кабінету Міністрів щодо встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на певних території (постанова №641 від 22 липня).

“У документі йдеться про скасування пунктів 10-16 постанови Кабміну № 641. Відповідна позовна заява підписана секретарем міської ради Василем Проданом”, — йдеться в повідомленні.

У згаданих пунктах йдеться про обмеження, які мають бути введені у “червоній” зоні, як то заборона громадського транспорту, роботи закладів освіти тощо. У міськраді зазначили, що розглядатиме позов Окружний адміністративний суд міста Києва.

Раніше депутати Чернівецької міської ради на позачерговій сесії вирішили не погодитися з рішенням Держкомісії, яка віднесла місто до “червоної зони” за рівнем поширення коронавірусу, і послабили карантин. Поліція порушила через це кримінальну справу.