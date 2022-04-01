Про це повідомили у Telegram-каналі міської ради Маріуполя.
Рішення щодо тимчасового припинення повноважень депутатів “ОПЗЖ” та “Партії Шарія” було ухвалене згідно з введенням у дію указом Президента України Володимира Зеленського від 19. 03. 2022 року №153/2022 рішення РНБО “Щодо призупинення діяльності окремих політичних партій”.
Тому, керуючись ст. 26 та ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування”, міськрада Маріуполя вирішили зупинити діяльність представників вище вказаних партій, поки в Україні дії воєнний стан.
- Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський виступив з відеозверненням, в якому розповів про обмеження діяльності політичних сил, пов’язаних з Росією.
- Також повідомлялось, що з початку широкомасштабного вторгнення РФ окремі представники політсили “Опозиційна платформа – За життя” розпочали співпрацю з російськими окупантами, зрадивши присягу на вірність Україні.