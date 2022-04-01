Маріупольська міська рада на період воєнного часу зупинила повноваження депутатів від політичних партій "ОПЗЖ" та "Партія Шарія". Відповідне рішення було ухвалене на позачерговій сесії міськради, яка відбулась у онлайн-форматі.

Про це повідомили у Telegram-каналі міської ради Маріуполя.

Рішення щодо тимчасового припинення повноважень депутатів “ОПЗЖ” та “Партії Шарія” було ухвалене згідно з введенням у дію указом Президента України Володимира Зеленського від 19. 03. 2022 року №153/2022 рішення РНБО “Щодо призупинення діяльності окремих політичних партій”.

Тому, керуючись ст. 26 та ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування”, міськрада Маріуполя вирішили зупинити діяльність представників вище вказаних партій, поки в Україні дії воєнний стан.