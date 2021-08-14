В Одеській області мешканців Балтської об’єднаної територіальної громади перестали приймати в адміністративних будівлях, якщо у них немає щеплення проти коронавірусу чи довідки про одужання.

Про це повідомляє видання “Думська“.

Нове правило у міськраді діє з 1 серпня. Відтак, невакцинованих мешканців міста Балта, а також сіл, що входять в ОТГ, перестали пускати в адміністративні приміщення міської влади й старостинських округів.

За даними видання, обмеження були запроваджені протоколом засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке відбулося 6 липня. Однак відповідних розпоряджень міського голови, головного санітарного лікаря і рішень міськради або його виконкому немає.

Крім того, комісії з ТЕБ та НС при радах різних рівнів є дорадчими органами. Це означає, що їхні протокольні рішення не є нормативно-правовими актами.

Водночас громадянам нововведення не сподобалося. Мешканці скаржаться, що без документа від сімейного лікаря про вакцинацію чи про те, що людина перехворіла на коронавірусну інфекцію, неможливо отримати навіть довідку про склад сім’ї.