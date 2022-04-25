25 квітня у будівлю міської ради тимчасово окупованого Херсона зайшли військові РФ зі зброєю та вивісили російський прапор. Співробітникам наказали покинути будівлю.

Про це повідомив мер міста Ігор Колихаєв у Facebook.

“Сьогодні увечері до будівлі Херсонської міськради увійшли озброєні, забрали ключі, змінили нашу охорону на свою. Я виїхав о 19:45 – прапор України ще був над мерією”, – зазначив Колихаєв.

Як повідомляє “Суспільне” з посиланням на працівника міськради, російські військові зайшли в приміщення Херсонської міськради о 16:30, наказали вийти всім працівникам і зняли український прапор із будівлі.

Наразі з будівлі знято прапор України. Російські військові забрали ключі від будівлі охорони.

Попри те, що територію Херсонської області окуповано раніше, міська влада працювала у межах законів України та підкорялася центральній владі. Міську раду росіяни не чіпали, дозволяючи місту жити за законами України.

Наразі військові РФ заявили права на міську владу.