Про це повідомив мер міста Ігор Колихаєв у Facebook.
“Сьогодні увечері до будівлі Херсонської міськради увійшли озброєні, забрали ключі, змінили нашу охорону на свою. Я виїхав о 19:45 – прапор України ще був над мерією”, – зазначив Колихаєв.
Як повідомляє “Суспільне” з посиланням на працівника міськради, російські військові зайшли в приміщення Херсонської міськради о 16:30, наказали вийти всім працівникам і зняли український прапор із будівлі.
Наразі з будівлі знято прапор України. Російські військові забрали ключі від будівлі охорони.
Попри те, що територію Херсонської області окуповано раніше, міська влада працювала у межах законів України та підкорялася центральній владі. Міську раду росіяни не чіпали, дозволяючи місту жити за законами України.
Наразі військові РФ заявили права на міську владу.
- Нагадаємо, російський телеканал “НТВ” випустив сюжет, у якому розповів, як живеться “звільненим” мешканцям у тимчасово окупованому Херсоні “після відходу нацформувань”. Однак замість Херсона показав кадри міста в РФ.
- На Херсонщині російські солдати вкотре оголосили підготовку до псевдореферендуму щодо створення так званої “ХНР”. Його планують провести 27 квітня.
- Також за інформацією українських розвідників, російська влада планує провести примусову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей.