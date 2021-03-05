Про це повідомляє The Guardian.

Напередодні Байден розкритикував дії губернаторів штатів Техас і Міссісіпі, які скасували рішення, що зобов’язує жителів носити захисні маски.

“Я думаю, що це велика помилка … Послухайте, я сподіваюся, що всі зрозуміли, що маски мають значення … Ми змогли прискорити отримання вакцини до кінця травня … Останнє, останнє, що нам потрібно, це неандерталець, який думає, що поки що все нормально, зніміть маски, забудьте про це. Але це все ще має значення”, – пояснив Байден.

Прессекретарка Білого дому Джен Псакі на сьогоднішньому брифінгу пояснила, що Байден надав таке порівняння, оскільки воно відбиває його розчарування з приводу того, що американці не дотримуються рекомендацій щодо носіння масок і соціального дистанціювання.

“Я не думаю, що його думка про носіння масок було для когось сюрпризом. Я впевнена, що він скаже їм (губернаторам, – ред.) це прямо при зустрічі”, – зазначила Псакі.

Губернатор Техасу Грег Ебботт сказав у відповідь Байдену, що не треба було вимовляти це слово (неандерталець, – ред.). Після цього він звинуватив Байдена в тому, що він дозволив в’їзд в країну нелегальним мігрантам, у яких пізніше діагностували коронавірус. Він назвав це “підходом неандертальського типу до вирішення ситуації з коронавірусом”.