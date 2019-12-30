Моніторингова місія ООН стурбована тим, що обмін колишніх співробітників "Беркута", обвинувачених в убивстві 48 активістів, ускладнить розслідування справ Майдану.

Відповідну заяву опубліковано на сторінці Моніторингової місії ООН в фейсбук.

“Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні вітає одночасне звільнення утримуваних під вартою осіб, що відбулося 29 грудня на КПВВ “Майорське” у Донецькій області. Водночас ми поділяємо занепокоєння жертв та родичів загиблих на Майдані”, — йдеться в повідомленні.

У Місії підкреслили, що передача терористичним “Л/ДНР” п’яти колишніх співробітників спецпідрозділу “Беркут”, обвинувачених у вбивстві 48 і пораненні 80 протестуючих 20 лютого 2014 року “істотно ускладнить відправлення правосуддя і дотримання права потерпілих на справедливість”.

Представники ООН також нагадали, що раніше спроби українських правоохоронців залучити інших “беркутівців” до відповідальності заочно не увінчалися успіхом.

“Раніше, у цій же справі, зусилля Генеральної прокуратури заочно притягнути до відповідальності інших співробітників “Беркута”, які втекли з країни, виявилися безрезультатними”, — підкреслили в Місії.

Напередодні Київський апеляційний суд відпустив з-під варти екс-“беркутівців”, обвинувачених у вбивстві 48 і пораненні 80 осіб під час Революції Гідності. Так, суд прийняв рішення відпустити з-під арешту Олега Янішевського, Сергія Зінченка і Павла Аброськіна під особисте зобов’язання. Також “особисте зобов’язання” в якості запобіжного заходу було визначено й для двох інших екс-“беркутівців” – Олександра Маринченка та Сергія Тамтури (які перебували під домашнім арештом).

У той же вечір в Києві група активістів блокувала виїзд автозаків із Лук’янівського СІЗО, де знаходилися троє з п’яти екс-“беркутівців”, обвинувачених у розстрілах на Майдані. Незважаючи на це п’ятеро колишніх співробітників “Беркута” були доставлені на КПВВ “Майорське” в Донецькій області для обміну.