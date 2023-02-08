Експерт з геології припустив, що за аналогією минулих років наступний землетрус у Туреччині може статися протягом 2-3 років в Егейському районі та навколо Мармурового моря.

Про це у коментарі The Guardian повідомив турецький геолог Кенан Акбайрам з Університету Бінгель, який живе в регіоні, що постраждав від землетрусу.

За його словами, важко спрогнозувати, як скоро виникнуть повторні поштовхи після землетрусу в понеділок, каже Кенан Акбайрам, чиє місто сильно постраждало від катастрофи.

Проте, він зауважив, що використовуючи техніку “прогнозів повторних поштовхів” можна приблизно передбачити землетрус.

“У минулому потужні землетруси спричиняли повторні поштовхи протягом двох-трьох років”, — сказав Акбайрам.

Він зауважив, що землетрус у Туреччині не був неочікуваним.

“Ми очікували розриву вздовж ліній розлому в цьому районі”, — наголосив геолог.

Акбайрам попередив, що в Туреччині є й інші зони розломів, які протягом тривалого часу не відчували сейсмічної активності, говорячи про Егейський регіон, райони навколо Мармурового моря, які включають такі великі міста як Бурса та Стамбул, а також місто Бінгель.

“Ми в науковому товаристві знаємо про ці сейсмічні прогалини, але я не можу сказати, що ми готові з технічної точки зору”, — резюмував Акбайрам.