Про це у коментарі The Guardian повідомив турецький геолог Кенан Акбайрам з Університету Бінгель, який живе в регіоні, що постраждав від землетрусу.
За його словами, важко спрогнозувати, як скоро виникнуть повторні поштовхи після землетрусу в понеділок, каже Кенан Акбайрам, чиє місто сильно постраждало від катастрофи.
Проте, він зауважив, що використовуючи техніку “прогнозів повторних поштовхів” можна приблизно передбачити землетрус.
“У минулому потужні землетруси спричиняли повторні поштовхи протягом двох-трьох років”, — сказав Акбайрам.
Він зауважив, що землетрус у Туреччині не був неочікуваним.
“Ми очікували розриву вздовж ліній розлому в цьому районі”, — наголосив геолог.
Акбайрам попередив, що в Туреччині є й інші зони розломів, які протягом тривалого часу не відчували сейсмічної активності, говорячи про Егейський регіон, райони навколо Мармурового моря, які включають такі великі міста як Бурса та Стамбул, а також місто Бінгель.
“Ми в науковому товаристві знаємо про ці сейсмічні прогалини, але я не можу сказати, що ми готові з технічної точки зору”, — резюмував Акбайрам.
- Миттєве руйнування будинків відбувалось під час землетрусу магнітудою 7,8 бала, який вранці 6 лютого стався в Туреччині та Сирії, змусивши рятувальників шукати вцілілих серед загиблих. Жах наслідків породжує запитання: чому ніхто не знав про наближення землетрусу? Відповідь складна. Здатність передбачити, де і коли станеться землетрус, протягом багатьох років не вдавалась вченим. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, на землетруси припадає майже половина всіх смертей від стихійних лих протягом майже двох десятиліть.
- У Всесвітній організації охорони здоров’я вважають, що кількість постраждалих унаслідок потужного землетрусу у Туреччині та Сирії, який стався 6 лютого, може сягати 23 мільйонів осіб.