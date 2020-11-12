Про це повідомляють #Букви.

Напередодні Кабінет Міністрів прийняв рішення про введення в Україні “карантину вихідного дня” вже з 14 листопада. Згідно з рішенням уряду, протиепідемічні заходи будуть посилені з опівночі суботи до опівночі понеділка. У цей час в Україні матимуть працювати лише аптеки, продуктові магазини та АЗС.

Проте у низці міст України місцева влада висловила незгоду з рішенням Кабінету Міністру та або заявила про відмову впроваджувати такі заходи, або про відтермінування їхнього впровадження. Так сталося у Львові, Одесі, Рівному, Слов’янську, Черкасах та Мукачеві.

Львів

Так мер Львова Андрій Садовий розкритикував карантин вихідного дня та заявив, що такі заходи позбавлять доходів близько 50 тисяч працівників і власників малого і середнього бізнесу міста.

За його словами, мерія не тільки не вводитиме “карантин вихідного дня”, але й судитиметься з Кабміном з цього приводу.

“Львівська міська рада готує позов до суду на рішення Кабміну про карантин вихідного дня. Чекаємо на повний текст постанови уряду, бо його досі немає”, — заявив Садовий ввечері середи.

Рівне

У Рівному ж вирішили не запроваджувати “карантин вихідного дня” саме у найближчі суботу та неділю. Міська комісія з питань ТЕБ і НС, яка вносить зміни у режим карантину, засідатиме з цього приводу лише 16 листопада.

“Найперше чекаємо сьогодні селекторної наради в ОДА під головуванням першого заступника голови Сергія Подоліна. Після того проведемо в понеділок свою комісію і тоді вже прийматимемо рішення щодо цього”, — зазначив міський голова Володимира Хомка у відеозверненні, оприлюдненому місцевим виданням “7 днів”.

Одеса

У Одеській міськраді 12 листопада повідомили, що обласна та міська комісії ТЕБ та НС не приймали жодних рішень щодо карантину і в місті далі діятимуть обмеження “помаранчевої зони”.

Про те, чи планує комісія розглядати питання введення “карантину вихідного дня” і коли відповідне засідання відбудеться, секретар оперативного штабу Одеської міської ради з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Олександр Тиховський у своєму зверненні не повідомляв.

Слов’янськ

Міський голова Слов’янська Вадим Лях у четвер заявив, що влада міста наразі не має наміру запроваджувати “карантин вихідного дня”.

“Тому я вважаю, що рішення про карантинні обмеження повинні прийматися на місцях, комісіями з надзвичайних ситуацій. Лист про це я вже направив до Кабміну. Сподіваюся, уряд піде нам назустріч. Поки ж ніяких додаткових обмежень на вихідні ми вводити не будемо. Наша комісія відстежить ситуацію, і через тиждень приймемо рішення”, — написав він.

За словами Ляха, такі обмеження можуть завдати непоправної шкоди підприємствам прифронтового міста і позбавить коштів жителів передмістя.

Черкаси

Проти запровадження “карантину вихідного дня” виступив і міський голова Черкас Анатолій Бондаренко. За його словами, уряд мав проконсультуватися з представниками місцевого самоврядування щодо можливих втрат через введення обмежень, а потім — приймати рішення. Бондаренко заявив, що готовий підтримати рішення уряду, якщо Кабінет Міністрів надасть відповідь щодо компенсацій збитків. “Я готовий підтримувати будь-які рішення, але я маю зрозуміти спершу, що отримають люди, які втратять робочі місця, що отримає міський бюджет”, — сказав він.

Мукачево

Голова міста Мукачево також висловився проти “карантину вихідного дня”. Такий захід, на його думку, “лише імітує боротьбу” з коронавірусом.

“Ефекту від нього буде мало, а от шкоди для сфери обслуговування та дозвілля дуже багато. Адже малий та середній бізнес, який і так ледь виживає в умовах епідемії, не може у будні платити зарплати та податки, а на вихідних ні”, — написав Балога на своїй сторінці у Facebook.

Проте міський голова не повідомив, що запроваджуватимуть “карантин вихідного дня” у місті та чи розглядатимуть впровадження таких обмежень взагалі.