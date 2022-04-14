Містечко в Іспанії цього тижня називатимуть «Україною»

Про це повідомляє пресслужба МЗС України.
Деякі з його вулиць на цей час вже перейменовані на Київську, Маріупольську, Харківську, Херсонську та Одеську.
Акція реалізована за ініціативи мешканців містечка, які у такий спосіб вирішили продемонструвати свою солідарність із народом України на тлі російської військової агресії.
Муніципальна влада Фуентес-де-Андалусія також ініціювала програми зі збору гуманітарної допомоги Україні та висловила готовність прийняти 25 українських громадян, які, рятуючись від війни, шукають прихисток в Іспанії.
Також нагадуємо, що у 34 країнах світу стартувала кампанія Ukraine Street, яка закликає місцевих мешканців підтримати перейменування вулиць з посольствами та консульствами Росії на вулиці України.
У Празі вже прийняли рішення про перейменування вулиці, на якій знаходиться посольство РФ, на вулицю “Українських героїв”, а у Вільнюсі – на вулицю “Героїв України”.
- Нагадаємо, згідно з результатами опитування, проведеного соціологічною групою “Рейтинг”, 80% українців – горді за свою державу. Цей показник значно зріс, у порівнянні з аналогічним показником у серпні 2021 року, коли гордість за Україну відчували 34% громадян.
- Також переважна більшість українців, яких війна змусила тимчасово покинути Батьківщину, планують повернутися до України після закінчення війни. Натомість близько 10% з них виявили бажання залишитись в іншій країні, приблизно така ж кількість ще не визначилась зі своїм рішенням.
- Окрім цього станом на 2022 рік частка громадян, які вважають українську рідною мовою збільшилася з 57% у 2012 році до 76%. Водночас популярність російської за 10 років зменшилася з 42 до 20%.