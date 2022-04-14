Містечко в Іспанії цього тижня називатимуть «Україною»

Іспанське містечко Фуентес-де-Андалусія цього тижня носитиме назву "Україна". Відповідне рішення прийняла місцева влада цього міста з населенням 7200 людей у провінції Севілья.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

Деякі з його вулиць на цей час вже перейменовані на Київську, Маріупольську, Харківську, Херсонську та Одеську.

Акція реалізована за ініціативи мешканців містечка, які у такий спосіб вирішили продемонструвати свою солідарність із народом України на тлі російської військової агресії.

Муніципальна влада Фуентес-де-Андалусія також ініціювала програми зі збору гуманітарної допомоги Україні та висловила готовність прийняти 25 українських громадян, які, рятуючись від війни, шукають прихисток в Іспанії.

Також нагадуємо, що у 34 країнах світу стартувала кампанія Ukraine Street, яка закликає місцевих мешканців підтримати перейменування вулиць з посольствами та консульствами Росії на вулиці України.

У Празі вже прийняли рішення про перейменування вулиці, на якій знаходиться посольство РФ, на вулицю “Українських героїв”, а у Вільнюсі – на вулицю “Героїв України”.