30 червня в Національному музеї літератури України (вул.Б.Хмельницького, 11) відбудеться благодійний аукціон колекційного та сучасного живопису "Київський арт-вернісаж", спрямований на підтримку сиріт і вдів загиблих воїнів АТО.

Традиційно, на продаж будуть виставлені картини художників періоду соц-арт, імена яких входять до скарбниці українського живопису. Серед них Федір Захаров, Тетяна Яблонська, Петро Столяренко, Віктор Шаталін, Сергій Шишко, Анатолій Пламеницький та інші.

Будуть також представлені роботи і сучасних митців – Костянтина та Світлани Шаповалових, Любомира Мартинюка та Богдана Макаренка.

Ознайомитися з лотами торгів, яких цьогоріч буде 78, бажаючі зможуть на передаукціонній виставці з 23 до 29 червня. Продаж деяких картин стартуватиме від 1 гривні! Організатори, таким чином, прагнуть надати можливість якомога більшій кількості людей, не тільки колекціонерам, але й пересічним українцям долучитися до доброї справи.

Можлива дистанційна участь в аукціоні за телефонами: 097-120-51-13 та 050-418-51-05.

Початок аукціону: 30 червня о 15.00.

Адреса: вул. Б. Хмельницького, 11, Національний музей літератури України, метро “Театральна”.

Вхід на передаукціонну виставку за тарифами та розкладом роботи музею.

Нагадаємо, що аукціон колекційного живопису “Київський арт-вернісаж” проходить з 2016 року за ініціативи та підтримки Комітету з питань культури, моралі та духовності Громадської Ради при Міністерстві оборони України.