Американський кінорежисер, музикант, художник і актор, відомий за стрічками "Твін Пікс", "Дюна" (1984) та "Малголленд Драйв" розкритикував президента Росії Володимира Путіна за широкомасштабну війну його проти України.

Відповідний ролик Девід Лінч опублікував на своєму каналі в Youtube.

Він сказав, що цього ранку думає про Україну та війну, яка зараз розгортається на її теренах.

Режисер звернувся до президента РФ Володимира Путіна з критикою його загарбницької та кривавої політики.

“Що я хотів би сказати містеру Путіну… Є закон природи: жорсткий та швидкий закон. Немає жодних лазівок, від нього нікуди не втечеш. Цей закон: що посієш, те й пожнеш. Прямо зараз, містере Путін, ви сієте смерть і руйнування. І винні у цьому саме ви”, – наголосив Девід Лінч.

Він додав, що саме Росія вторглася в Україну, а не навпаки, саме Росія зараз атакує українців.

“Українці не атакували вашу країну. Це ви її зараз атакуєте. І вся ця смерть та руйнація повернеться до вас”, – стверджує режисер.

Він закликав Путіна врятуватися – припинити цю війну, адже ніщо не вічне. Він закликав президента РФ помиритися з українцями та нарешті почати жити мирно зі своїми сусідами.

“Отямтеся”, – вигукнув у бік Путіна Девід Лінч.