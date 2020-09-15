Про це Кличко написав у Facebook.
Гуляв ввечері на Ярославовому валу. Побачив у кафе одну цікаву парочку.. Коли повертався назад, кафе зачинялося і вибіг на тротуар офіціант в пошуках клієнта, що забув телефон. І довірив мені, як меру міста, відшукати власника. Дедуктивним методом встановив, що це телефон супутниці Андрія Пальчевского”, – розповів мер.
Віталій Кличко також опублікував фото екрану телефону, на якому один з контактів в WhatsApp позначений ніком “Палець”.
Міський голова зазначив, що телефон можна забрати, зателефонувавши на лінію 15-51.
Нагадаємо, що Андрій Пальчевський є кандидатом на пост мера Києва.
- Раніше повідомлялося, що у мера столиці Віталія Кличка в центрі Києва закінчився бензин у мотоциклі.