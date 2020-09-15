Мер Києва Віталій Кличко розповів історію про те, як йому офіціант одного з кафе в центрі міста вручив телефон, який забула одна "цікава парочка".

Про це Кличко написав у Facebook.

Гуляв ввечері на Ярославовому валу. Побачив у кафе одну цікаву парочку.. Коли повертався назад, кафе зачинялося і вибіг на тротуар офіціант в пошуках клієнта, що забув телефон. І довірив мені, як меру міста, відшукати власника. Дедуктивним методом встановив, що це телефон супутниці Андрія Пальчевского”, – розповів мер.

Віталій Кличко також опублікував фото екрану телефону, на якому один з контактів в WhatsApp позначений ніком “Палець”.

Міський голова зазначив, що телефон можна забрати, зателефонувавши на лінію 15-51.

Нагадаємо, що Андрій Пальчевський є кандидатом на пост мера Києва.