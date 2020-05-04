Про це він написав в Twitter.

“Містифікація з імпічментом буде викрита. Божевільна Ненсі (Ненсі Пелосі – спікер Палати представників Конгресу США – Ред.) Нічого не робить, ось чому її в перший раз викинули як спікера. Крім того, вона повинна негайно повернутися до Вашингтона!”, – написав Трамп.

Автором згаданого документального фільму є колишній радник Трампа, політичний експерт Майкл Капуто. Нещодавно в зв’язку з тим, що він вважається особливо довіреною особою американського президента, Капуто був призначений головним спікером Міністерства охорони здоров’я і соціальних служб США на період пандемії коронавірусу.

У 50-хвилинному матеріалі більше половини часу приділено Україні. Зокрема, мова йде про роль президента Барака Обами і його адміністрації в відсторонення Віктора Януковича в 2014 році, про розстріли на Майдані, корупційні зв’язки в Україні сім’ї екс-віце-президента Джо Байдена, втручанні українських чиновників в президентські вибори в США в 2016 році на боці кандидата від Демпартії США і ін.

Переворот, за версією автора фільму – колишнього радника Трампа Майкла Капуто, був здійснений для того, щоб Хантер Байден міг збагатитися.

Майкл Капуто, до слова, близько 7-8 років провів, працюючи в Росії. Успадкувавши звідти не лише російську дружину, а й солідні гонорари від “Газпром-медіа”. Капуто займався поліпшенням іміджу в США нового президента РФ Володимира Путіна і співпрацював з російськими бізнесменами та олігархами. Сам Капуто в одному з інтерв’ю зізнавався, що не пишається своїм минулим. Але в 2007 році він відзначився і в Україні. Під час парламентських виборів 2006 року він консультував “Партію регіонів”, а в 2007-м — “Блок Литвина”. ЗМІ повідомляють, що допомогти Литвину з консультантом міг Сергій Володимирович Льовочкін.

Він також співпрацював із главою передвиборчого штабу Трампа Полом Манафортом, якого в березні 2019 року засудили в США за фінансові махінації, пов’язані з роботою в Україні.