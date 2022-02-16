Про це повідомляє Bangkok Post.

Остаточно нова назва буде схвалена після того, як її перевірить спеціальний комітет, відповідальний за перевірку всіх законопроєкт. Також Кабінет Міністрів попросив комісію врахувати додаткові зауваження Міністерства закордонних справ Таїланду.

Втім, як пояснили в уряді, використовувати можна буде обидві назви. Так, для позначення іноземної столиці в документах, відомостях чи будь-яких інших офіційних та неофіційних паперах назву “Бангкок” потрібно буде брати в дужки.

Зауважимо, що Бангкок використовувався як офіційна назва з листопада 2001 року. Та попри це тайською мовою місто завжди називали Крунг Тхеп Маха Накхон. Однак це лише частина. Повна назва міста – найдовше “ім’я” мегаполісу у світі, що внесено до Книги рекордів Гіннеса. Вона виглядає так: Крунг Тхеп Маханакхон Амон Раттанакосін Махінтараюттхая Махаділок Пхоп Ноппарат Ратчатхані Буріром Удомратчанівет Махасатан Амон Піман Аватан Сатіт Саккатхаттійя Вітсанукам Прасіт.

У перекладі це означає: “Місто ангелів, велике місто, резиденція Смарагдового Будди, неприступне місто (Аюттхая) бога Індри, велика столиця світу, наділена дев’ятьма коштовними каменями, щасливе місто, багате величезним королівським палацом, що нагадує небесну оселю, де царює перероджений бог, місто, подароване Індрою та побудоване Вішнукарном”.