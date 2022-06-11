Фото: #Букви

Про це повідомляють #Букви.

Наразі на вулицях Ірпеня дуже мало людей. Лише у центрі міста на вулиці Шевченка та біля залізничного вокзалу більш-менш людно. Можна, навіть, побачити дітей, які граються біля фонтану.

Мешканці міста розповідаються, що Ірпінь пошкоджено не на 70% як зазначав міський голова Олександр Маркушин, а більше ніж на 90%.

Жителі будинків району “БКЗ”,  що частково вигоріли сидять на лавочках під під’їздами. Електропостачання немає вже чотири дні.

Про те, що у цьому великому районі колись був торговий центр та багато магазинів залишилися лише спогади. Тепер все це зруйновано.

Фото: #Букви

 

У мікрорайоні працює лише один маленький продуктовий магазин. Натомість немає жодної аптеки.

За словами мешканців, від влади немає жодної допомоги. Люди виживають на кошти, які змогла заощадити до повномасштабного вторгнення Росії в Україні. Щодо роботи, то її звісно ж немає. Через це й відсутні кошти для існування.

Фото: #Букви

Загалом продукти та ліки є, проте за ними потрібно їхати на маршрутці до центру міста та мати гроші.
Іноді волонтери привозять допомогу, але це разова допомога і відбувається це досить рідко.

“Влада не пропонує жодних варіантів допомоги. Надія лише на себе та на бога”, – наголосила мешканка Ірпеня.

Ввечері у будинках, які згоріли є світло у вікнах. Це свідчить про те, що люди вимушено живуть у квартирах, які повністю вигоріли, адже іншого житла не мають.

Місцеві жителі розповідають, що багато людей повертається, але квартири знищені, жити ніде, тому вони знову їдуть до родичів, друзів або за кордон.

Фото: #Букви

Фото: #Букви

Фото: #Букви

Фото: #Букви

Фото: #Букви

Фото: #Букви

Фото: #Букви

Фото: #Букви

Фото: #Букви

Фото: #Букви

Фото: #Букви

Фото: #Букви

Фото: #Букви

Фото: #Букви

Фото: #Букви

Фото: #Букви