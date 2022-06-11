Про це повідомляють #Букви.
Наразі на вулицях Ірпеня дуже мало людей. Лише у центрі міста на вулиці Шевченка та біля залізничного вокзалу більш-менш людно. Можна, навіть, побачити дітей, які граються біля фонтану.
Мешканці міста розповідаються, що Ірпінь пошкоджено не на 70% як зазначав міський голова Олександр Маркушин, а більше ніж на 90%.
Жителі будинків району “БКЗ”, що частково вигоріли сидять на лавочках під під’їздами. Електропостачання немає вже чотири дні.
Про те, що у цьому великому районі колись був торговий центр та багато магазинів залишилися лише спогади. Тепер все це зруйновано.
У мікрорайоні працює лише один маленький продуктовий магазин. Натомість немає жодної аптеки.
За словами мешканців, від влади немає жодної допомоги. Люди виживають на кошти, які змогла заощадити до повномасштабного вторгнення Росії в Україні. Щодо роботи, то її звісно ж немає. Через це й відсутні кошти для існування.
Загалом продукти та ліки є, проте за ними потрібно їхати на маршрутці до центру міста та мати гроші.
Іноді волонтери привозять допомогу, але це разова допомога і відбувається це досить рідко.
“Влада не пропонує жодних варіантів допомоги. Надія лише на себе та на бога”, – наголосила мешканка Ірпеня.
Ввечері у будинках, які згоріли є світло у вікнах. Це свідчить про те, що люди вимушено живуть у квартирах, які повністю вигоріли, адже іншого житла не мають.
Місцеві жителі розповідають, що багато людей повертається, але квартири знищені, жити ніде, тому вони знову їдуть до родичів, друзів або за кордон.
- Раніше повідомолялося, що в Ірпені відкрили наметове містечко для людей, які втратили житло через бойові дії. Його облаштували на території санаторію “Дубки”.
- У Київській області відкрили тимчасовий насипний міст у Романівці. Він об’єднує Ірпінь, Бучу, Ворзель і Гостомель з Києвом.
- Також у межах візиту до України президентка Словаччини побувала в Ірпені та Бородянці.
- В Україні запустили онлайн-проєкт, де зібрали наслідки російського нападу на Київську область. У віртуальному музеї зображено кадри з шести міст, які постраждали внаслідок війни.