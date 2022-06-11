Від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України значних руйнувань зазнало місто Ірпінь. За словами жителів міста, російські окупанти зруйнували понад 90% інфраструктури міста.

Про це повідомляють #Букви.

Наразі на вулицях Ірпеня дуже мало людей. Лише у центрі міста на вулиці Шевченка та біля залізничного вокзалу більш-менш людно. Можна, навіть, побачити дітей, які граються біля фонтану.

Мешканці міста розповідаються, що Ірпінь пошкоджено не на 70% як зазначав міський голова Олександр Маркушин, а більше ніж на 90%.

Жителі будинків району “БКЗ”, що частково вигоріли сидять на лавочках під під’їздами. Електропостачання немає вже чотири дні.

Про те, що у цьому великому районі колись був торговий центр та багато магазинів залишилися лише спогади. Тепер все це зруйновано.

У мікрорайоні працює лише один маленький продуктовий магазин. Натомість немає жодної аптеки.

За словами мешканців, від влади немає жодної допомоги. Люди виживають на кошти, які змогла заощадити до повномасштабного вторгнення Росії в Україні. Щодо роботи, то її звісно ж немає. Через це й відсутні кошти для існування.

Загалом продукти та ліки є, проте за ними потрібно їхати на маршрутці до центру міста та мати гроші.

Іноді волонтери привозять допомогу, але це разова допомога і відбувається це досить рідко.

“Влада не пропонує жодних варіантів допомоги. Надія лише на себе та на бога”, – наголосила мешканка Ірпеня.

Ввечері у будинках, які згоріли є світло у вікнах. Це свідчить про те, що люди вимушено живуть у квартирах, які повністю вигоріли, адже іншого житла не мають.

Місцеві жителі розповідають, що багато людей повертається, але квартири знищені, жити ніде, тому вони знову їдуть до родичів, друзів або за кордон.