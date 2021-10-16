У Портленді (штат Ореґон, США) тривалий час тривають масові заворушення, в які не втручається поліція. Причиною тому є закон, який обмежує повноваження представників органів правопорядку.

Про це повідомляє міжнародне агентство Associated Press.

Протягом останнього тижня в місті відбулося кілька заворушень, під час яких поліціянти не втручалися для забезпечення правопорядку. Приміром, 15 жовтня близько сотні людей у центрі Портленда розбивали вітрини та підпалювали контейнери для сміття – поліція їм не перешкоджала. Збитки склали близько 500 тис. доларів США.

За словами очільників поліції штату, бездіяльність вартових правопорядку пов’язана з законом, який обмежує інструменти, які поліціянти можуть використовувати для боротьби з хуліганами та порушниками порядку.

“Причина в тому, що ухвалено закон штату №2928. Він має обмеження для поліціянтів щодо стримування натовпу”, – пояснив лейтенант поліції Джейк Дженсен.

Але місцевих жителів бездіяльність поліціянтів не влаштовує.

“Чи означає це, що ми зараз як “місто хаосу”?, – запитала мешканка міста Лінда Вітт під час зустрічі з поліцією.

Обмеження для поліціянтів у Портленді

Закон №2928, ухвалений Палатою представників штату, забороняє використання перцевого спрею та гумових куль для протидії натовпу. Однак є виняток – коли масові заворушення схожі на бунт чи якщо офіцер, який використовує зброю, вважає таку міру необхідною.

“Закон дозволяє поліції Портленда використовувати ефективні інструменти, необхідні для контролю над натовпом. Однак адвокати-активісти навмисно неправильно тлумачать законодавство, щоб запобігти втручанню поліції. У них немає бізнесу, вони наражають на небезпеку правоохоронні органи та цивільну безпеку”, – сказала лідерка меншості Палати представників Крістін Дразан.

Сержант поліції Портленда Кевін Аллен додав, що їх проінформували стосовно “потенційних наслідків” закону. Також їм повідомили, за виконанням закону слідкує міська прокуратура.

12 жовтня поліція повідомила, що хулігани розгромили 35 різних об’єктів: банки, магазини, кафе, урядові будівлі тощо.

Влада міста повідомила, що хоча поліція не втручалася безпосередньо, офіцери наказали натовпу розійтися, використавши гучномовець. Також до бунтівників відправили мобільні польові сили поліції, після чого натовп розділився і його стало легше контролювати.