Про це повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

“Окупанти взяли під контроль Кремінну! Бої тривають”, – заявив Гайдай. Він також додав, що евакуація з цього міста уже не є можливою.

Очільник ОВА наголосив, що з Сєвєродонецька, Лисичанська, Попасної, Гірського та Рубіжного людей вивозять і попросив людей подбати про своїх дітей.

“Кремінна — показова ситуація, коли все змінилося за одну ніч, і ПОКИ ми не можемо вивозити людей звідти”, – навів аргумент за евакуацію Гайдай.

Цього ранку в Кремінній окупанти обстріляли цивільне авто, в якому знаходилися мирні жителі, що намагалися вирватися з міста.

За попередньою інформацією, загинули чотири особи, ще одна – поранена.

“Не виходьте з укриттів! Не намагайтеся самостійно покинути Кремінну! Це небезпечно!”, – попередив Сергій Гайдай.