Про це повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
“Окупанти взяли під контроль Кремінну! Бої тривають”, – заявив Гайдай. Він також додав, що евакуація з цього міста уже не є можливою.
Очільник ОВА наголосив, що з Сєвєродонецька, Лисичанська, Попасної, Гірського та Рубіжного людей вивозять і попросив людей подбати про своїх дітей.
“Кремінна — показова ситуація, коли все змінилося за одну ніч, і ПОКИ ми не можемо вивозити людей звідти”, – навів аргумент за евакуацію Гайдай.
Цього ранку в Кремінній окупанти обстріляли цивільне авто, в якому знаходилися мирні жителі, що намагалися вирватися з міста.
За попередньою інформацією, загинули чотири особи, ще одна – поранена.
“Не виходьте з укриттів! Не намагайтеся самостійно покинути Кремінну! Це небезпечно!”, – попередив Сергій Гайдай.
- Нагадаємо, цього ранку стало відомо, що російські військові зайшли в місто Кремінна (Луганська область) – одну з нині найгарячіших точок російсько-української війни.
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Також зранку по Львову російські війська випустили чотири ракети. Внаслідок атаки є загиблі і поранені, серед них дитина.
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