Місто Кремінна Луганської області, в яку вночі увірвалися війська РФ та до ранку тривали вуличні бої, захопили під контроль росіяни. Українські захисники продовжують чинити опір.

Про це повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

“Окупанти взяли під контроль Кремінну! Бої тривають”, – заявив Гайдай. Він також додав, що евакуація з цього міста уже не є можливою.

Очільник ОВА наголосив, що з Сєвєродонецька, Лисичанська, Попасної, Гірського та Рубіжного людей вивозять і попросив людей подбати про своїх дітей.

“Кремінна — показова ситуація, коли все змінилося за одну ніч, і ПОКИ ми не можемо вивозити людей звідти”, – навів аргумент за евакуацію Гайдай.

Цього ранку в Кремінній окупанти обстріляли цивільне авто, в якому знаходилися мирні жителі, що намагалися вирватися з міста.

За попередньою інформацією, загинули чотири особи, ще одна – поранена.

“Не виходьте з укриттів! Не намагайтеся самостійно покинути Кремінну! Це небезпечно!”, – попередив Сергій Гайдай.