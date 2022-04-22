Пісню опубліковано на офіційному YouTube-каналі гурту.

Зазначено, що запис треку зроблений 21 квітня, а реліз відбувся 22-го. У тексті фронтмен гурту Станіслав Вакарчук посилається як на знищений російськими солдатами найбільшій у світі літак “Мрія”, так і на назву полку, що тримає над містом наш прапор.

“Буде довіку стояти праведне місто Марії, доки над гордим Азовом сонце встає”, – співають в одній зі строф.