Пісню опубліковано на офіційному YouTube-каналі гурту.
Зазначено, що запис треку зроблений 21 квітня, а реліз відбувся 22-го. У тексті фронтмен гурту Станіслав Вакарчук посилається як на знищений російськими солдатами найбільшій у світі літак “Мрія”, так і на назву полку, що тримає над містом наш прапор.
“Буде довіку стояти праведне місто Марії, доки над гордим Азовом сонце встає”, – співають в одній зі строф.
- Нагадаємо, британський гурт Florence + The Machine присвятив народу України кліп на свою пісню FREE, який був відзнятий у Києві 18 листопада.
- Соліст рок-гурту “Bon Jovi” Джон Бон Джові вкотре висловив підтримку українцям та присвятив пісню Україні під час свого світового турне.