Український рокгурт "Океан Ельзи" презентував пісню "Місто Марії", присвячену подвигам захисникам Маріуполя, що два місяці боронять місто від російських окупаційних військ.

Пісню опубліковано на офіційному YouTube-каналі гурту.

Зазначено, що запис треку зроблений 21 квітня, а реліз відбувся 22-го. У тексті фронтмен гурту Станіслав Вакарчук посилається як на знищений російськими солдатами найбільшій у світі літак “Мрія”, так і на назву полку, що тримає над містом наш прапор.