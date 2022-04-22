Мер міста Олешки (Херсонська область) Євген Рищук повідомив, що населений пункт переходить під контроль російських загарбників.

Про це йдеться у відеозверненні Євгена Рищука.

За його словами, уже від суботи, 23 квітня, Олешки перебуватимуть під контролем російських окупаційних військ. Наразі, додав Рищук, загарбники шукають особу, яка стане керівником міста.

“Вже від завтра Росія повністю бере контрольна себе та відповідальність за місто”, – сказав Рищук.

Він додав, що у місті патрулюватимуть російські військові, тому закликав місцевих мешканців не виходити на вулицю у комендантську годину, щоб не було неприємних наслідків.