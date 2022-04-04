Про це Анатолій Федорук повідомив у коментарі журналістам.
За словами мера міста, 17 багатоквартирних будинків підлягають відновленню, натомість понад 70 приватних будинків, котрі вщент вигоріли.
Наразі влада проводить відповідні консультації із фахівцями, аби врятувати інфраструктуру.
“Фактично всі промислові підприємства нашої територіальної громади зазнали серйозних руйнувань, відновити роботу буде досить складно”, – зазначив Федорук.
Він також повідомив про зруйнування єдиної харчової фабрики, котра забезпечувала випічкою. понад 70-80 тисяч містян. Фабрика продовжувала працювати навіть під час тимчасової окупації.
Анатолій Федорук наголосив, що міста необхідно фактично наново “перезапустити”, проте, висловив сподівання, що спільними зусиллями усе вдасться.
- Нагадаємо, після звільнення Київської області від російських окупантів і заходу туди журналістів, світ шокувала картина, яка панувала в ще нещодавно квітучому місті. Зруйновані будинки, знищені автомобілі, розбиті дороги та техніка, але найстрашніше – сотні тіл місцевих жителів.
- Сполучені Штати попросять Генеральну Асамблею ООН відсторонити РФ від Ради з прав людини, заявила посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд.
- Натомість у російських ЗМІ почали відкрито закликати до етнічних чисток на території України. Вони закликають до масових репресій та називають українців “антиросійською конструкцією”.
- Після звільнення Київської області від російських окупантів і заходу туди журналістів, світ шокувала картина, яка панувала в ще нещодавно квітучому місті. Зруйновані будинки, знищені автомобілі, розбиті дороги та техніка, але найстрашніше – сотні тіл місцевих жителів.