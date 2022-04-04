Мер міста Бучі Анатолій Федорук заявив, що російські війська зруйнували більшу частину міста. Водночас пообіцяв, що спільними зусиллями Бучу відновлять.

Про це Анатолій Федорук повідомив у коментарі журналістам.

За словами мера міста, 17 багатоквартирних будинків підлягають відновленню, натомість понад 70 приватних будинків, котрі вщент вигоріли.

Наразі влада проводить відповідні консультації із фахівцями, аби врятувати інфраструктуру.

“Фактично всі промислові підприємства нашої територіальної громади зазнали серйозних руйнувань, відновити роботу буде досить складно”, – зазначив Федорук.

Він також повідомив про зруйнування єдиної харчової фабрики, котра забезпечувала випічкою. понад 70-80 тисяч містян. Фабрика продовжувала працювати навіть під час тимчасової окупації.

Анатолій Федорук наголосив, що міста необхідно фактично наново “перезапустити”, проте, висловив сподівання, що спільними зусиллями усе вдасться.