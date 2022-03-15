Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко прокоментував ситуацію в Харкові. За його словами, місто постійно обстрілюють за прямою вказівкою президента РФ Володимира Путіна.

Про це Денисенко заявив під час телемарафону “UAразом”.

У прямому етері Вадим Денисенко зазначив, що російські загарбники не припиняють обстрілювати Харків. Він додав, що наразі Харків – найболючіше місто в Україні.

“Харків – це катастрофа. Сьогодні знову були обстріли та пожежі. Місто руйнують за прямою вказівкою Путіна”, – наголосив Денисенко.

Варто додати, що за даними міської ради Харкова, у місті внаслідок ракетних обстрілів та авіаударів російських окупантів зруйновано близько 600 житлових будинків. Всі вони не підлягають відновленню, а це означає, що тисячі людей залишились без житла.

Окрім цього, у місті знищено 50 шкіл, низку медичних установ, серед яких і пологові будинки.

За словами мера Харкова Ігора Терехова, людей, які залишись у місті, потрібно постійно перевозити та доставляти їм необхідну допомогу. Також міськрада займається організацією харчування, пошуком медикаментів.