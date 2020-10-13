Про це повідомили в пресслужбі ЦВК у Facebook.
Якщо у виборця є симптоми грипу, він зможе проголосувати на виборчій дільниці в окремій кабінці. Однак людям, що перебувають на самоізоляції через коронавірусну хворобу, організують голосування вдома.
Хворі виборці повинні написати заяву в довільній формі про необхідність особливого голосування, додати медичну довідку від сімейного лікаря або закладу охорони здоров’я. Всі ці документи необхідно передати до дільничної комісії за місцем голосування. Цю процедуру можуть здійснити родичі хворого.
Такий же алгоритм дій узгоджено для виборців, які знаходяться на самоізоляції у зв’язку з підтвердженим COVID-19 в одного із родичів.
Документи для голосування вдома можна подати до 20:00 23 жовтня.
Всі хворі, які перебувають у лікарні, зможуть проголосувати безпосередньо у медичних закладах.
В ЦВК зазначили, що для голосування всім хворим слід мати з собою власну ручку.
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- На місцевих виборах в обласні ради зараз лідирують 5 політичних сил. Рейтинг пропрезидентської партії “Слуга народу” становить 17,2%.