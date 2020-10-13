Центральна виборча комісія ухвалила порядок голосування на місцевих виборах в Україні хворим на коронавірус та людям з симптомами грипу. В обох випадках українці зможуть взяти участь у голосуванні.

Про це повідомили в пресслужбі ЦВК у Facebook.

Якщо у виборця є симптоми грипу, він зможе проголосувати на виборчій дільниці в окремій кабінці. Однак людям, що перебувають на самоізоляції через коронавірусну хворобу, організують голосування вдома.

Хворі виборці повинні написати заяву в довільній формі про необхідність особливого голосування, додати медичну довідку від сімейного лікаря або закладу охорони здоров’я. Всі ці документи необхідно передати до дільничної комісії за місцем голосування. Цю процедуру можуть здійснити родичі хворого.

Такий же алгоритм дій узгоджено для виборців, які знаходяться на самоізоляції у зв’язку з підтвердженим COVID-19 в одного із родичів.

Документи для голосування вдома можна подати до 20:00 23 жовтня.

Всі хворі, які перебувають у лікарні, зможуть проголосувати безпосередньо у медичних закладах.

В ЦВК зазначили, що для голосування всім хворим слід мати з собою власну ручку.