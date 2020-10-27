Станом на 12:00 27 жовтня в Україні понад 26,7 тисячі дільничних виборчих комісій (понад 91 % від загальної кількості утворених ДВК) завершили підрахунок голосів виборців, склали про це протоколи та передали всю виборчу документацію до відповідних територіальних виборчих комісій.

Про це повідомили у пресслужбі Центральної виборчої комісії.

У шести регіонах країни повністю завершили процес підрахунку голосів. Це Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Сумська, Хмельницька та Чернівецька області.

ТВК територіальних громад вже розпочали процес передачі протоколів про підсумки голосування з виборів депутатів районних та обласних рад до районних та обласних територіальних виборчих комісій. На підставі цих протоколів встановлюють результати виборів депутатів районних та обласних рад.

У Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Луганській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Тернопільській, Херсонській, Хмельницькій та Чернігівській областях районні ТВК прийняли 60 таких протоколів. Обласні ТВК у Волинській, Дніпропетровській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Полтавській, Рівненській, Тернопільській та Черкаській областях отримали 9 протоколів.