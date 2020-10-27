Про це повідомили у пресслужбі Центральної виборчої комісії.
У шести регіонах країни повністю завершили процес підрахунку голосів. Це Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Сумська, Хмельницька та Чернівецька області.
ТВК територіальних громад вже розпочали процес передачі протоколів про підсумки голосування з виборів депутатів районних та обласних рад до районних та обласних територіальних виборчих комісій. На підставі цих протоколів встановлюють результати виборів депутатів районних та обласних рад.
У Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Луганській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Тернопільській, Херсонській, Хмельницькій та Чернігівській областях районні ТВК прийняли 60 таких протоколів. Обласні ТВК у Волинській, Дніпропетровській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Полтавській, Рівненській, Тернопільській та Черкаській областях отримали 9 протоколів.
- Голові фіктивної дільничної виборчої комісії у селі Соснівка Конотопського району Сумської області оголосили про підозру. Слідчі встановили, що частина місцевих жителів не були згодні на приєднання їх села до Попівської об’єднаної територіальної громади, і вирішили самостійно організувати голосування за депутатів та голову Соснівської сільради.
- Через пронумеровані бюлетені, що унеможливлює таємність голосування, партія “За майбутнє” просить ЦВК визнати місцеві вибори у Броварах недійсними та призначити нові.
- Партія “Європейська Солідарність” – це єдина політична сила євроатлантичного напрямку, яка виборола перемогу в усіх областях України.