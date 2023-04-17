За даними синоптиків, у понеділок, 17 квітня, подекуди очікуються незначні опади та пориви вітру до 15-20 м/с.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На всій території України очікується хмарна погода з проясненнями. У західних, вночі у Вінницькій, Житомирській, місцями у Київській та Одеській, вдень і у південних областях прогнозується невеликий дощ. На решті території без опадів.

Вітер буде переважно східний, 7-12 м/с, в Приазов’ї вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі дорівнюватиме 4-9°, у більшості східних, Чернігівській та Сумській областях – 1-6° тепла; вдень – 1-16°. На Закарпатті та в Криму температура повітря буде до 20°, на високогір’ї Карпат вночі та вдень – 2-7° тепла.

У Києві сьогодні також хмарно з проясненнями . По області вночі місцями очікується невеликий дощ, вдень, а у Києві і вночі без опадів. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря по області вночі дорівнюватиме 4-9° тепла, вдень – 11-16°. У столиці вночі – 6-8° тепла, вдень – 12-14°.