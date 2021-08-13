У п'ятницю, 13 серпня, майже на всій території України очікується сонячна погода. Проте в деяких регіонах синоптики прогнозують дощі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, окремі короткочасні дощі та грози зачеплять південно-східні області України: Запорізьку, Донецьку, Луганську та тимчасово окупований Крим.

На решті території України – без опадів.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вдень варіюватиметься від 23° до 29°. У Карпатах вдень стовпчики термометрів піднімуться до 17-22°.

У Києві та Київській області – також без опадів. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Температура вдень складе 25-27°.