Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Так, окремі короткочасні дощі та грози зачеплять південно-східні області України: Запорізьку, Донецьку, Луганську та тимчасово окупований Крим.
На решті території України – без опадів.
Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вдень варіюватиметься від 23° до 29°. У Карпатах вдень стовпчики термометрів піднімуться до 17-22°.
У Києві та Київській області – також без опадів. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Температура вдень складе 25-27°.
- У Києві ніч на 15 липня виявилась найтеплішою за 140 років. Ще один рекорд був встановлений 12 липня, коли температура повітря вночі не опустилася нижче +22,0°C.
- У червні в Києві було зафіксовано аж 10 температурних рекордів.